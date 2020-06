Irresponsable, consolar con 10 mil pesos a familia de joven fallecida: Döring

El diputado local del PAN, Federico Döring, llamó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a no olvidar la situación de la familia de Gabriela Gómez Cervantes, mujer que murió durante el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

"Nos parece una irresponsabilidad que el Gobierno haya tratado de consolar a los familiares con 10 mil pesos. ¿Realmente eso vale la vida de una persona para la doctora Sheinbaum?", cuestionó el panista.

Reconoció que si bien otorgaron facilidades para los trámites sobre el deceso, el legislador del blanquiazul se unió a la demanda que ha hecho el esposo de la hoy occisa, quien busca una indemnización justa para su familia.

"Hemos visto a la jefa de Gobierno visitando al secretario en el hospital, pero jamás vimos un acercamiento real hacia las familias de las víctimas, ya no sólo de Gómez Cervantes, sino alguna actitud con los familiares de los escoltas fallecidos y elementos heridos, simples reconocimientos y lamentaciones", criticó el diputado.

Ante ello, Döring Casar pidió a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, hacer un segundo esfuerzo para darle un trato más humano a la situación y no escatimar recursos para apoyar a la familia de Gabriela, quien dejó a dos menores solas.

"Esta mujer era trabajadora y vivía al día, no dejar sola a la familia. Ojalá tengan una atención más clara y le exigimos al Gobierno darles todo el apoyo que va desde una vivienda, becas hasta garantizar los estudios de los menores hasta la universidad y que no se queden desprotegidos", reiteró el panista.

Además, dijo, en apoyo a la economía del esposo viudo, la doctora Sheinbaum Pardo debe garantizarles un medio de transporte para que este señor continúe con la venta de sus productos y mantenga a sus hijas.

Hay que entender que la desgracia de esta familia, sobre todo de Gabriela, es que estuvo en el lugar y la hora equivocada. Es una víctima ajena en la lucha contra la delincuencia, "pero es inhumano que ahora el Gobierno capitalino pretenda dar sólo 10 mil pesos a los deudos para que olviden el problema", enfatizó el legislador.