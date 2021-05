Irresponsable que AMLO minimice denuncia por intervención electoral: Jesús Zambrano

Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó como una "irresponsabilidad" que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimice la denuncia que interpuso ese partido en su contra en la Fiscalía General de la República (FGR) por su intervención en el proceso electoral y le pidió "que no se salga por la tangente".

En un video difundido en su cuenta de Twitter, el dirigente del sol azteca señaló que su partido actúo con fundamentos legales.

"Lo hacemos con apego estricto a la ley, a las instituciones, que parece que usted no está teniendo. No invente cosas, no evada responsabilidad de su gobierno, de su equipo. En el caso, por ejemplo de la Línea 12, respóndale a las familias, tenga respeto a los muertos por lo menos", comentó.

Esta mañana de viernes, en su conferencia de prensa y a pregunta expresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta denuncia del PRD no tenía ningún tipo de efecto, y que no pasaban de ser actitudes publicitarias.

En Palacio Nacional, el mandatario federal calificó esta denuncia de "muy irresponsable", pero que no tenían efectos.

"Estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, no tienen efecto. Además, no les ayudan a los partidos, no han entendido de que ya cambió la situación del país", dijo.

Ayer jueves, Jesús Zambrano, informó que su partido interpuso una denuncia de carácter penal ante la FGR por la injerencia electoral del Presidente de la República.

El líder izquierdista dijo que el Jefe del Ejecutivo no puede seguir violando la Constitución, las leyes, los resolutivos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por lo que le exigió que saque las manos del proceso electoral para tener elecciones limpias, libres, transparentes y sin usar el Ministerio Público para vencer a los opositores políticos.

"Hoy los delitos electorales son considerados graves y López Obrador reconoció que es un delincuente electoral, por lo tanto la FGR debe iniciar un procedimiento en su contra", mencionó.