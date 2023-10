Israel espera la condena de México

Ciudad de México.- Israel espera de México una postura clara y contundente, una condena sin ambages a Hamas por la incursión en suelo israelí. Lo contrario, advierte Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, es “apoyar al terrorismo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Nosotros no queremos tomar partido, queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, más que condenas, se requieren soluciones pacíficas y que se evite que escale más la confrontación y la violencia, son hasta ahora muchos muertos tanto de Israel como de Palestina, no queremos eso, vamos a seguir convocando el diálogo”.

Sin embargo, Kranz respondió así a López Obrador: “Hablar de un equilibrio, de querer la paz y que las dos partes tengan que sentarse a dialogar en este momento es como apoyar al terrorismo”. No tener “una postura claramente de apoyo a quien es víctima de esta situación, a quienes son víctimas de estos actos brutales, de violencia y crueldad, eso es apoyar al terrorismo”, insistió.

“En este momento no se puede guardar la neutralidad y decir que no se puede tomar lado, porque no estamos hablando de un conflicto entre dos naciones que tienen un desacuerdo. Estamos hablando de un grupo terrorista que atacó sin ninguna provocación previa y se metió a casas, mató a criaturas en sus camas, se llevó secuestrados a ancianos y ancianas, a bebés, mamás con sus hijos lactando. Son atrocidades”, dijo.