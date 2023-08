Israel Vallarta merece llevar su proceso en libertad, considera AMLO

A-AA+

Luego de que un juez ordenara revisar la prisión preventiva contra Israel Vallarta, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el presunto líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco" puede llevar su proceso en libertad.

En su conferencia mañanera de este viernes 11 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que la opinión es que se le libere porque se le torturó y porque no tiene una sentencia.

"Está demostrado que se le torturó, hay pruebas de que fue torturado, pero no sólo eso, es que ya lleva muchísimos años sin sentencia. ¿Dónde está la justicia rápida y expedita?", expresó López Obrador al acusar que se le negó a Vallarta la posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad.

"Vamos nosotros a continuar con este tema, lo está viendo Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Seguridad), pero sí estamos enterados, lo vimos en una reunión del gabinete, nos pidieron opinión a todos. Y se decidió que se opinara de que merecía llevar su proceso en libertad", agregó.

Lamentó el Presidente que, en este caso, por la falta de sentencia, no puede haber amnistía, y acusó "deficiencias de los sótanos del Poder Judicial".