ISSSTE de Oaxaca asegura que no ha ordenado cese de personal médico eventual

Luego de la protesta de personal médico y de enfermería que atendieron a pacientes de Covid-19 en la primera línea de batalla en el Hospital Regional "Presidente Juárez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que denunciaron que no se les renovaría el contrato y por tanto serían despedidos, el instituto aseguró que no se ha girado ninguna orden al respecto y los invitó a denunciar.

Ayer viernes, trabajadores de la salud denunciaron que fue despedido un grupo de 125 integrantes del personal médico, de enfermería y camilleros, quienes fueron llamados a integrarse a la atención de pacientes Covid luego de que el personal de base se negó a realizar dichas labores.

Sin embargo, acusaron que este jueves les informaron que sus contratos ya habían terminado y no se les iban a renovar porque era una decisión del gobierno federal e indicaciones enviadas de la Dirección General del ISSSTE.

Al respecto, a través de una documento difundido en redes sociales y firmado por Ramiro López Elizalde, Director Normativo de Salud, el ISSSTE aseguró que "ninguna autoridad del ámbito gubernamental así como de la Dirección General ha emitido instrucciones para el despido de personal clínico en ninguna unidad médica".

Aseguró que con fecha 30 de junio, se emitió la circular DNS/025/202 en la que se solicitó a los titulares y encargados de las unidades médicas, "requisiten lo necesario para la gestión de movimientos de ocupación de plazas, haciendo hincapié en que ninguna persona que hasta ahora hubiera ocupado una plaza eventual, se quedará sin trabajo".

Agregó que el 1 de julio, la Dirección Normativa de Salud llevó a cabo una reunión virtual con las diferentes representaciones estatales del ISSSTE, incluyendo Oaxaca, para "administrar de manera eficiente los recursos humanos adscritos para atención a Covid con la intención de fortalecer a nuestro instituto en la prestación de servicios médicos".

Por ello, instó a que "cualquier despido injustificado del personal de salud, se notifique a esta Dirección Normativa para tener conocimiento del o los casos y tomar cartas en el asunto; refrendo mi compromiso de mantener una gestión de puertas abiertas, y con el firme propósito de salvaguardar los derechos de nuestros profesionales de la salud que tanto han brindado a los mexicanos".

Pese a dicha respuesta, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, reconoció que existen irregularidades dentro del Hospital Regional Presidente Juárez en Oaxaca, luego de darse a conocer el despido de al menos 125 trabajadores eventuales.

En entrevista con el portal Cuarta Plana, Ramírez Pineda informó que los trabajadores eventuales debieron terminar contrato hasta el último día de este año, con posibilidad de ser recontratados por el ISSSTE el próximo año.

"Seguramente ellos van a estar, porque su contrato es hasta diciembre de este año. Posteriormente en diciembre, en el último día de este año, buscaremos la forma para que los tengamos contratados dentro del instituto, porque evidentemente necesitamos personal", indicó, dando la razón a los trabajadores que denuncian que se les informó que no serían recontratados.