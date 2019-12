ISSSTE garantiza atención y abasto de medicamentos para 2020

Para 2020, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tiene garantizado el abasto de medicamentos así como el pago de pensiones aseguró Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del instituto.

Luego de develar el billete de Lotería por los 60 años del instituto, el funcionario comentó que el próximo año, el ISSSTE deberá dar tiros de precisión y usar de la mejor manera los recursos públicos con los que cuenta en beneficio de sus afiliados.

"Es un año con muchas dificultades, los enormes pasivos que recibimos, no hemos subsanando todo pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para que el instituto mejore. Reitero que el tema de pensiones está 100% garantizado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se nos ratificó los recursos, no tenemos ninguna dificultad, tenemos recursos para atender abasto de medicamentos. El instituto cuenta con 100 mil millones de pesos en reservas", afirmó.

Agregó que los recursos también servirán para mejorar la infraestructura hospitalaria y garantizar una mejor atención hacia los derechohabientes, afirmó que los profesionales de la salud del instituto buscan ofrecer un trato más humano.

"Hoy nuestra tarea principal es hacer una mejor planeación para hacer tiros de precisión e ir atendiendo necesidades muy particulares de equipo, de infraestructura, de mantenimiento, pero sobre todo, lo más importante para nosotros es esa etapa de sensibilización de los trabajadores hacia el derechohabiente, es fundamental para que se brinde una mejor atención", enfatizó.

Previo al 2020, Ramírez Pineda resaltó que durante la 4T, el instituto buscará cumplir tres objetivos: mejorar el saneamiento financiero del instituto, mejorar la atención al derechohabiente e implementar y fortalecer un sistema de prevención.

"Esos son los principales objetivos a lo largo del sexenio y estamos ahora, encaminando para poder llevar a cabo acciones muy particulares e ir atendiendo necesidades por unidad médica o por servicios. Hoy puedo decir con toda claridad que estamos haciendo enormes esfuerzos para trabajar junto con el sindicato y encontrar nuevas fórmulas de capacitación, conversión laboral, de humanización al servicio porque encontramos servicio muy robotizado y debemos ir sensibilizando el trabajo del instituto hacia los derechohabientes".

El funcionario destacó que aunque el próximo año se celebrará el 60 aniversario del ISSSTE, mantendrán una política de austeridad, ahorro y estrategias para eficientar los servicios, insumos y una campaña para el cuidado personal.

"Evidentemente, el país y el instituto es un ejemplo de ello, tenemos una población cada vez mayor, más enferma y tenemos que ir buscando como ir educando a la población a cuidarse porque no hay finanzas que puedan ayudar a atender enfermedades que son cada vez más costosas y difíciles de combatir", indicó.

En cuanto a las obras inconclusas que heredó de administraciones pasadas, Luis Antonio Ramírez Pineda comentó que algunas no podrán sacarlas adelante porque continúan en litigio, pero adelanto que se están esforzando por inaugurar diversas unidades médicas.

"Muchas empresas desaparecieron y las obras están en litigio, tenemos problemas en Sinaloa, en Jalisco, Michoacán, pero sí estamos acelerando hospitales que queremos inaugurar este año que es el de Tepic, Nayarit, Villahermosa, Tabasco, apretando para que en este año terminemos Tláhuac, Delicias, Chihuahua y probablemente, si las cosas se dan, en el estado de Oaxaca también podríamos inaugurar un hospital en el primer semestre de 2020, eso nos motiva, pero no quedamos satisfechos porque hay mucho que hacer al interior del país", finalizó.