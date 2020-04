ISSSTE solicitará protección policiaca para unidades médicas

Luego de que personal médico del IMSS de Azcapotzalco fue agredido por familiares de una persona que murió por Covid-19, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, aseguró solicitarán a la Secretaría de Seguridad protección para unidades médicas y su personal con objeto de evitar cualquier hecho de violencia.

En entrevista, afuera de Palacio Nacional, Ramírez Pineda dijo que le entregarán al comisionado de protección federal de la Secretaría de Seguridad, Manuel Espino, una relación de unidades médicas que requieran algún tipo de ayuda, sobre todo donde hay una concentración más grande de población.

"Pero en este momento nosotros como Instituto no hemos tenido dificultades, salvo el caso en Oaxaca que ustedes ya conocen que hubo un exfuncionario que agredió al personal, pero estamos nosotros haciendo un esfuerzo para que nuestro cuerpo médico esté atento y se eviten ese tipo de roses o pretextos para generar violencia".

El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dijo que afortunadamente el personal del Instituto se mantiene muy sereno, responsable y "en eso estamos trabajando para evitar que no haya problemas".

Señaló que hasta el momento no tiene reportes de personal médico del ISSSTE contagiado con Covid-19.

"En este momento es muy difícil saber, estamos todos en la posibilidad de podernos contagiar, no sabemos si estamos contagiados y eso lo vamos a saber conforme pasan los días y la semana, yo espero que no tenga yo mismo evidentemente este problema".

Por ello hizo un llamado a toda la población a atender las medidas sanitarias y que todo el mundo se cuide.?"Mantengamos la distancia, y seamos respetuosos en el llamado para evitar contagios".