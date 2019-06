Itinerario y actividades de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la CDMX

Este sábado se llevará a cabo la 41 Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, además, se realizarán varias actividades para celebrar la diversidad sexual y de género en la capital del país.

El Comité IncluyeT fue el encargado de organizar la 41 Marcha del Orgullo LGBTTTI en la Ciudad de México con el lema "Orgullo 41: Ser es resistir".

La manifestación se llevará a cabo el próximo sábado 29 de junio del 2019. El punto de reunión es el Ángel de la Independencia en punto de las 10:00 horas, para salir con rumbo al Zócalo a las 12:00 horas.

Se prevé que el contingente avance sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a la avenida Juárez. La Marcha del Orgullo seguirá esa avenida hasta llegar al Zócalo.

A través de Twitter, los organizadores dieron a conocer cómo se acomodarán a los contingentes e invitó a la población civil a unirse en el que crea pertinente. "El día del evento habrá una paleta con el número del bloque y nombre del mismo, las sociedad civil organizada podrá integrarse al bloque que crea pertinente", informó en un tuit.

A las 14:00 horas se llevará a cabo en la explanada del Zócalo capitalino un concierto, en el que destacan artistas como María León, Esteman, Javiera Mena, La Prohibida, Jessy Bulco, Los Aristemos, entre otros.

Se prevé que también participe el director Manolo Caro, los Youtbers Pepe y Teo, el elenco del reality "La más draga", la conductora Galileo Montijo, Escándala, Ophelia Pastrana, America Fendi y Paris Bang Bang.

Según el Instituto Mexicano de la Juventud las siglas LGBTTTIQ significan lo siguiente:

Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres.

Gay: Hombre que se siente atraído erótica y afectivamente hacia otro hombre.

Bisexual: Personas que sienten atracción erótica y afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Transgénero: Sus genitales son distintos al género con el que se identifica personalmente (femenino- masculino), pero no modifica su cuerpo.

Transexual: Sus genitales son distintos al género con el que se identifica personalmente (femenino – masculino) y suele modificar su cuerpo para adecuarlo.

Travesti: Expresa con ropa, lenguaje, actitud, etc., un género distinto al suyo, sin que eso defina por quién se siente atraído.

Intersexual: Tiene características genéticas y físicas tanto del sexo masculino como del femenino.

Queer: Personas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular.