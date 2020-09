Jaime Bonilla exhibe audio que vincula a exgobernador Osuna Millán con Cártel de Sinaloa

El exgobernador panista José Guadalupe Osuna Millán fue acusado de recibir hasta 500 mil dólares de los narcotraficantes "El Muletas", "El Teo" y "La Barbie" para otorgarles seguridad además de apoyarlos con la transportación de drogas y armas.

Los señalamientos fueron realizados por el gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez en su transmisión de Facebook matutina, en la que identificó a Fred Adrián Ramos Pacheco como exyerno de Osuna Millán y exhibió un audio suyo en el que detalla la relación del panista con los miembros del cártel de Sinaloa.

Según las declaraciones de Ramos Pacheco, entre 2007 y 2010 el ex gobernador por el Acción Nacional mantuvo reuniones en el tercer piso del hotel Pueblo Amigo -en Tijuana- en la que Édgar Valdez Villarreal, Teodoro García Simental y Raydel Rosalío López Uriarte le entregaban desde 350 mil y hasta 500 mil dólares.

Los conceptos, se escucha en el audio exhibido por Bonilla Valdez, eran por seguridad, además de resguardar y proteger a la organización. "Hubo un tema donde Osuna Millán se molestó porque se estaban haciendo matazones y decapitaciones, en Tijuana, esto dado que hubo un ataque de los Arellano Félix sin conocimiento alguno, entonces el tema fue que él tenía que dar protección", se escucha en el audio, que comienza desde el minuto 56:36.

"Lo que procedió por Osuna Millán fue que iba a dar unas unidades rotuladas de la Marina junto con su cédula de identificación de la Sedena para que no hubiera problema y pudieran hacer las transacciones de transportación de mercancía transportación de armas, en dichas reuniones se les hacia el pago o se iban a recoger en un taxi que el tenia, y con eso se les hacia las entregas de los pagos".

Al final del audio, Bonilla Valdez explicó que el taxi del que se habla era manejado por el ex yerno, Fred Adrián Ramos Pacheco. La exhibición del audio surgió luego de que el exmandatario panista publicara en su página oficial un video dirigido a Bonilla Valdez para responder una serie de acusaciones por supuestamente enriquecerse ilícitamente, en el que Osuna Millán le dijo: "el león cree que todos son de su condición".