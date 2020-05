Jalisco alerta falsos intermediarios que ofrecen reabrir negocios

Tras darse a conocer la serie de requisitos que se deben seguir en Jalisco para poder reabrir negocios no esenciales a partir del 1 de junio, surgieron en redes sociales publicaciones que ofrecen realizar el trámite cobrando una cuota por el servicio de agilizar el proceso. Ante esta situación las autoridades estatales recordaron que ningún apoyo derivado del Plan Emergente para la Protección al Empleo y al Ingreso de las Personas tiene costo ni se realiza a través de terceros.

"Se invita a la ciudadanía que no se dejen engañar por falsos gestores que intentan obtener beneficio de esta situación de emergencia sanitaria por Covid-19, las autoridades jaliscienses no han autorizado a ninguna empresa ni institución privada para realizar o gestionar los apoyos que el gobierno de Jalisco brinda como ayuda ante la pandemia", indicó el gobierno del estado mediante un comunicado en el que advierte sobre esta situación.

Las supuestas empresas que ofrecen la intermediación fueron identificadas como Canacope Servytur Puerto Vallarta Jalisco y Canacope Networking. Se informó que ninguna está autorizada para realizar el trámite de obtención de Distintivo de Apertura de Establecimiento con el que se permitirá que los giros considerados como no esenciales puedan reabrir después de cumplir con todas las medidas sanitarias dispuestas por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

El proceso para la obtención del Distintivo se realiza en línea directamente por los interesados en la página https://sira.jalisco.gob.mx/ o en https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx/ y en esta última podrán encontrar mayor información sobre los protocolos establecidos para implementar el Plan Jalisco de Reactivación Económica.