Jalisco implementa su propio sistema de vacunación

Debido a que el gobierno federal no se ha puesto de acuerdo con el gobierno de Jalisco para la logística en la aplicación de las vacunas en personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas, quienes quieran acceder a las dosis tendrán que hacer un doble registro.

Tras la vacunación para maestros, que por medio de citas evitó largas filas y la espera no excedía de 30 minutos, el gobierno de Jalisco propuso implementar el mismo modelo para vacunar al resto de la población, pero hasta ahora no se ha recibido una respuesta; sin embargo, la administración estatal decidió implementar ese modelo paralelamente en el Área Metropolitana de Guadalajara durante la siguiente etapa de inmunizaciones.

Así, se activó ya la plataforma estatal de registro para la vacunación contra Covid-19 para los residentes de Tlajomulco, Tonalá y El Salto que tengan de 50 a 59 años de edad y para mujeres embarazadas mayores de edad y con más de nueve semanas de gestación.

Este registro no sustituye al que se debe hacer en el portal del gobierno federal, por lo que quien quiera ser vacunado tendrá que registrarse primero en el portal federal mivacuna.salud.gob.mx para garantizar su vacuna y posteriormente en el portal estatal vacunacion.jalisco.gob.mx para obtener una cita.

La aplicación de la vacuna se realizará a partir del 31 de mayo en el macromódulo de vacunación instalado Auditorio Benito Juárez, en Zapopan.

Para registrarse en la plataforma estatal es necesario tener a la mano la CURP y el Código Postal del lugar de residencia.

Según el gobierno estatal, este modelo garantiza un tiempo récord de atención mediante un sistema de banderas en el que el flujo de la fila no deja de avanzar y con ello se vacunan en promedio hasta 2 mil 700 personas por hora.

Además, con la implementación de macromódulos se permite que la logística sea más eficiente, se garantizan servicios básicos como sanitarios, acceso universal, áreas techadas y servicios médicos en caso de urgencias.