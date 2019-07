Jalisco reclasifica las desapariciones

Guadalajara, Jal.- En tres meses el número de personas desaparecidas en Jalisco pasó de 7 mil 117 a mil 752 debido a que las autoridades estatales reclasificaron más de 5 mil casos y ahora los consideran como personas no localizadas, lo que implica que aunque no están no se presume la comisión de un delito como causa de su ausencia.

El 20 de marzo, al anunciar la estrategia para combatir la desaparición de personas en el estado, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, informó que hasta el 8 de marzo se tenía un registro de 7 mil 117 personas desaparecidas o no localizadas y acusó que la anterior administración había maquillado cifras, pues sólo se habían reportado 3 mil 362 personas desaparecidas o no localizadas al Secretariado Ejecutivo del SNSP.

El 25 de marzo se hizo pública esta información en la plataforma del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) y tras tres meses sin actualización, el pasado 4 de julio el gobierno estatal informó que al 31 de mayo se registraban mil 752 casos de desaparición y 5 mil 752 personas no localizadas.

Por su parte, Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), calificó a las cifras presentadas por el gobierno estatal como una simulación.

"Esas casi 6 mil personas que pusieron como no localizadas siguen desaparecidas y ni sus familias o amigos saben dónde están; con eso violentan otra vez los derechos de las víctimas, es grave que el estado invisibilice esta problemática porque si no tenemos claridad con lo que está pasando no tendremos búsquedas adecuadas", señaló.