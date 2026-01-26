Jalisco registra 521 casos de sarampión en lo que va del año

Guadalajara, Jal., enero 26 (EL UNIVERSAL).- De los mil 184 casos que de sarampión que acumula Jalisco desde el año pasado, 521 se han registrado en lo que va de 2026 y 324 se mantienen activos, lo que convierte a la entidad en el epicentro de contagio a nivel nacional; pese a ello, aproximadamente 50% de las personas que se encuentran en zonas de riesgo por haberse detectado un caso cerca de sus domicilios rechaza la vacuna, señaló el secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Como ejemplo de lo anterior indicó que el fin de semana pasado participó en un bloqueo vacunal de 25 manzanas en torno a la casa de una persona diagnosticado como positiva en la colonia Constitución de Zapopan donde las personas argumentaban ya tener la vacuna, pero se negaban a que el personal de Salud revisara las cartillas de vacunación.

"Lamentablemente da un poco de trabajo todavía la aceptación cuando hacemos bloqueos vacunales o barridos de forma itinerante", dijo el secretario y recordó que se trata de un asunto de corresponsabilidad.

Indicó que en muchos casos el rechazo a las vacunas se origina por información o carente de sustento, como ocurrió durante la pandemia de Covid-19, cuando incluso se decía que la vacuna servía para implantar microchips en la población.

Ante este panorama, la dependencia ha decidido implementar una campaña informativa mucho más intensiva para llamar a la población a vacunarse y poder contener el brote.

"La campaña se centra un mensaje de emergencia y la promoción de la vacunación como la opción segura para terminar el contagio; el sarampión puede ser mortal, tenemos que decirlo con esa claridad, el sarampión puede generar serias complicaciones e incluso secuelas como sordera y ceguera",

Actualmente 26 personas se encuentran hospitalizadas a causa de la enfermedad y se estima que una persona con el virus puede propagarlo durante 14 días y contagiar hasta 18 personas.

Pérez Gómez, especialista en epidemiología, señaló que entre los factores que contribuyeron al incremento de casos en el estado, se encuentra la baja cobertura de vacunación en años pasados como resultado de múltiples causas, entre ellas la desinformación, el desabasto de vacunas en años previos y una disminución en la percepción del riesgo por parte de la población.

"Lo que queremos es pedirle a la población su apertura, su confianza, con el propósito de que las acciones que llevamos de manera conjunta todo el sector de la salud del estado de Jalisco, nos de cada día mejores resultados con respecto a la contención, la mitigación y el control total de la transmisión del sarampión", dijo.

Recordó que esta situación no sólo ocurre en Jalisco y en México, pues según los datos con los que cuenta, a finales de 2024 la cobertura mundial de esta vacuna apenas llegaba al 60% y en algunos países incluso no rebasaba el 40% cuando se requiere que el 95% de la población esté vacunada para logra una inmunidad social efectiva.

Los actuales contagios afectan principalmente al Área Metropolitana de Guadalajara, con mayor concentración de casos en los municipios de Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Las autoridades sanitarias estiman que de resultar la campaña, los casos activos comenzarán a reducirse en un periodo de 15 a 22 días y el brote podría estar totalmente contenido en un par de meses.