"Jalisco regresará a clases presenciales el 25 de enero de 2021"

El regreso a clases presenciales en Jalisco será a partir del lunes 25 de enero de 2021, informó el gobernador Enrique Alfaro.

En conferencia, señaló que la condición de la presencialidad se va a determinar, según la situación regional de Salud.

"Las clases presenciales son optativas, es decir, si un papá no se siente seguro de que su hijo regrese a clases, no está obligado a mandarlo a clases, podrá tener una alternativa de educación a distancia para que se quede en casa", comentó.

Señaló que el 11 de enero se hará un corte, para evaluar si hay condiciones para regresar el 25.

Hoy los necesitamos más que nunca, nuestros niños los necesitan, dijo el gobernador a los maestros de Jalisco.

Agregó que la clase presencial no puede sustituirse con una computadora o internet.

Alfaro informó que han muerto 49 maestros en la emergencia sanitaria en la entidad, aún sin ir a clases presenciales.