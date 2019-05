Jamás en la vida me dijo que me iban a prostituir, dice víctima de trata del portal "La Boutique VIP"

"Verónica" (cuyo verdadero nombre no será revelado) es una venezolana que, como otras compatriotas suyas, decidió dejar su país natal en busca de una mejor calidad de vida, sin embargo nunca pensó en terminar como víctima de trata a través del portal "La Boutique VIP".

Antes de su llegada a México, en 2018, "Verónica" había emigrado a Colombia, donde una amiga le habló de una oportunidad para trabajar como modelo en el "paraíso", o sea en México.

En entrevista con Notimex, "Verónica" señaló que, para alcanzar su sueño, contactó a un individuo vía Facebook, quien le compró un boleto de avión con fecha 26 de junio de 2018.

"Estaba súper emocionada de viajar a México y conocer, me puse en contacto con esa persona y me dice que sí me va a traer para México, que voy a trabajar en modelaje, que voy a trabajar de mesera y cosas así, pero jamás en la vida me dijo que me iba a prostituir", señaló.

Pero "Verónica" perdió el vuelo. Ante tal incidente, antesala de diversas situaciones desafortunadas, la venezolana decidió cambiarlo para el día siguiente: 27 de junio.

"Me dijo (el tipo) que no. Que era para la fecha que él dijera y que tenía que ser en días pares porque todo está como mezclado con Migración, entonces que tenía que ser en días pares y que comprara boleto para el 28", precisó.

"Llego a México el día 29, como a las cuatrp y media de la madrugada y en el aeropuerto paso por cualquier caseta y no me preguntan nada, ni donde me voy a quedar, sólo me pidieron el pasaporte, me lo sellaron por seis meses", aseguró.

Después de pasar los controles de migración sin dificultad, un hombre distinto al que contactó en el perfil de Facebook "Fabián México" se acercó a "Verónica".

"Cuando salgo, no lo veía. Mandó un señor a buscarme; este se acercó con una foto de cómo yo estaba vestida porque me había pedido una", subrayó.

"Se me acercó el señor, venía de parte de Fabián, me tenía que ir con él. Y yo toda asustada le dije que cómo se le ocurría, que yo no lo conocía", subrayó.

Tras llamar a Fabián, cuyo verdadero nombre, dijo, es Julio César "N", a quien "Verónica" señaló como un aparente exintegrante de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la venezolana decidió irse con quien la había recogido en el aeropuerto, mismo que la llevó a un departamento en la colonia Nápoles.

"Me recibe una chica, Katira, venezolana también. Su nombre es Elsa María "N". Ella es como la pareja de él, la esposa, algo así, le hacen llamar Barbie", relató.

"El edificio está justamente por la calle Illinois, subimos al tercer piso. Entrando me dice que me ponga cómoda porque tengo una sesión de fotos, y que le diera mi pasaporte", detalló.

Al día siguiente, "Verónica" fue llevada a su primera sesión de fotos, con José Armando "N", fotógrafo de Zona Divas. En el estudio, dijo, se hallaban otras chicas de distintas nacionalidades.

"Me ofrece un trago de tequila, no me lo quiero tomar y tampoco lo puedo tomar porque estaba embarazada. Entonces me dice que me lo tome, que lo voy a necesitar", recordó.

"Luego me dice que me va a hacer una sesión de fotos desnuda. Me tomó fotos desnuda. Yo no dije nada porque al fin y al cabo aquí no conozco a nadie, no tenía ni un día de haber llegado, ni una SIM card para llamar a mi familia, no había WiFi en esa casa donde me tenían, nada", precisó.

Después de la sesión de fotos ese día, de regreso en el departamento en la colonia Nápoles, "Verónica" conoció a quien se hacía llamar Fabián México en Facebook.

"Fabián", dijo "Verónica", pidió a "Barbie" que le explicara que se tenía que dedicar a la prostitución, al tiempo que la mujer intimidó a la originaria de Táchira, Venezuela, con sus nexos con diversas personas que podían atentar contra su vida.

"Al otro día me entero que estoy en la página -de La Boutique VIP- como Verónica de Souza". Tenía que trabajar desde el mediodía, hasta la una de la madrugada, de lunes a sábado, detalló.

"Verónica" mencionó que le ordenaron cobrar dos mil 500 por servicio, de los cuales mil 200 eran para ellos, por concepto de alquiler, comida y gastos diversos. En tanto, los mil 300 eran para ella.

"Los servicios eran en tres hoteles específicos, no me acuerdo los nombres. Sólo sé que yo fui al Villas. Pero trabajaban con tres hoteles nada más, y quedan ahí en la Nápoles", dijo.

"Verónica" mencionó que corrió con suerte, pues cuando la llevaron a la peluquería, ubicada en la planta baja del edificio donde la tenían secuestrada, decidió huir por la ventana.

Cuando "Fabián" descubrió que "Verónica" había huido, las amenazas no se hicieron esperar.

A pesar del miedo y las amenazas de "Fabián", "Verónica" contactó a unos amigos de su hermano, pertenecientes a la comunidad venezolana en México, quienes le ayudaron a sacar sus cosas del departamento, para después levantar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Así, días después de la última amenaza que le hizo a "Verónica", donde mencionó el apellido de su mamá, Julio César, alias "Fabián México", fue arrestado. Con él, también fue detenido el fotógrafo José Armando.

A tres meses del nacimiento de su hijo "Verónica" tiene una nueva vida, está a punto de comenzar a trabajar para quedarse en México.