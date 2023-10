Jauja en la Corte: Ministros también gastan millones en comidas y telefonía (Video-parte 2)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en este sexenio ha sido criticada desde los poderes Ejecutivo y Legislativo por destinar millones a gastos que consideran "superfluos", solicitó para 2024 un total de 6 mil 109 millones de pesos, de los cuales, más de 2 mil millones de pesos se destinarían a partidas como actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina para los 11 ministros, por lo que desde Morena analizan un recorte en su presupuesto.

"Hay varias partidas que reflejan los excesos en la Corte y consideramos que el ajuste podría llegar a 2 mil millones de pesos de los 6 mil millones que están solicitando, sólo en la Corte, pero en el CJF también existen los mismos privilegios, por lo que estimamos que entre la SCJN y el CJF se podría recortar el presupuesto del Poder Judicial entre 15 y 20 mil millones de pesos", consideró en entrevista el Diputado Hamlet García Almaguer, integrante de la Comisión de Presupuesto.

SinEmbargo consultó al Poder Judicial de la Federación sobre las críticas hacia algunas de las partidas que prevé en el presupuesto que solicitó para 2024 y respondió que "por el momento no hay una postura" sobre el tema.

De acuerdo con el Paquete Económico 2024 presentado hace unos días, para el Poder Judicial de la Federación se contempla un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, cantidad que había solicitado la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y que es 4 por ciento mayor al asignado este 2023 (80 mil 646 millones, considerando la inflación).

"El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones", dijo la Ministra Piña el pasado 28 de agosto al solicitar el aumento.

El presupuesto que pide el Poder Judicial para 2024, el cual tiene que ser aprobado por el Congreso a más tardar el 15 de noviembre, se desglosa de la siguiente forma:

–Suprema Corte: 6 mil 109 millones de pesos, mientras que este 2023 fue de 5 mil 630 millones de pesos.

–Consejo de la Judicatura Federal: 74 mil 793 millones de pesos, mayor a los 68 mil 933 millones de pesos recibidos este 2023.

–Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 3 mil 890 millones de pesos, casi igual a lo que solicitó el año pasado que fue de 3 mil 117 millones de pesos.

SinEmbargo publicó ayer la primera parte de una investigación sobre los gastos de la Suprema Corte este 2023 y que, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, se han gastado millones de pesos en contratos relacionados con torneos de boliche, futbol talleres de yoga, baile, servicio de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal.

Para 2024, Morena advirtió que la Corte prevé conservar estos mismos gastos, pues en la partida presupuestaria que envió para que se incluyera en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, se piden 9 millones 667 mil 354 pesos para "actividades artísticas, deportivas y culturales"; además de seguros de gastos médicos privados por 115 millones de pesos y seguro de separación individualizada por casi 250 millones de pesos.

"Solamente en estos dos seguros son casi 400 millones de pesos, es un gasto que en el Ejecutivo y Legislativo se eliminó desde 2018, pero en el Poder Judicial eso se mantiene", explicó el Diputado García Almaguer.

La Corte también solicitó 52 millones de pesos para alimentación en el comedor y que, de acuerdo con la revisión realizada por la bancada de Morena, "suponiendo que los 11 ministros trabajaran los 356 días del año, cerca de 144 mil pesos diarios estarían destinados sólo para su alimentación".

Para 2024 también están pidiendo 1 millón 700 mil para "utensilios de cocina", que incluye cuchillos, cucharas, tenedores; y 4 millones por jardinería, aunque en la sede de la SCJN no hay jardín.

En el presupuesto 2024, que será discutido primero en comisiones y después en el Pleno, la SCJN pide además 7 millones 800 mil pesos para gasolina de los autos de los 11 ministros, un aproximado de 700 mil al año para cada uno, un gasto que desde Morena consideran "un exceso".

Telefonía para los ministros

De acuerdo con la revisión a las partidas, se pide la cantidad de medio millón de pesos para solventar este servicio, esto significa cerca de 120 mil pesos al año por cada Ministro o 10 mil pesos al mes. "Si se compara con los planes ilimitados de cualquier compañía telefónica resulta un gasto oneroso, ya que el servicio de planes ilimitados está en mil pesos", cuestionó el Diputado García Almaguer.

Otro de los gastos que Morena prevé recortar en el presupuesto de la Corte está en la partida de seguridad, donde están solicitando 146 millones de pesos para vigilancia, pero al mismo tiempo piden la presencia de la Guardia Nacional y de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que los legisladores consideran que se podría recortar.

El Diputado Hamlet García, de Morena, considera que el presupuesto que pide la Suprema Corte para 2024 se puede ajustar y desde su partido ya analizan un recorte a este tipo de gastos.

"La Constitución es muy clara en determinar que la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Aquí la justificación es muy sencilla: existe un principio constitucional de austeridad que se tiene que aplicar a todos los poderes de la unión porque son gastos superfluos, excesivos y suntuosos que no vamos a sostener en el Presupuesto de la Federación porque hay prioridades, entonces no tenemos problema con soportar nuestra determinación", advirtió.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser discutido por el Poder Legislativo y tendrá que ser avalado a más tardar el 15 de noviembre.

"Jurídicamente puede ocurrir que la Corte se convierta en juez y parte y promuevan un recurso y entonces sean ellos los que tengan que resolver este juicio, pero si eso pasa se desnudarían frente al pueblo de México de cómo actúan para defender sus privilegios", destacó.