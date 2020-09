Javier Duarte debe ir a juicio no por una, sino por todas las desapariciones en su sexenio: víctimas

Colectivos de familiares de personas desaparecidas piden que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa sea juzgado por todas las desapariciones forzadas ocurridas durante su sexenio (2010-2016) y que tenga una sentencia ejemplar, como una "cadena perpetua", por el daño que hizo a Veracruz.

"Duarte no debe salir de la cárcel nunca; la sentencia debe ser perpetua", expresó Lucy Díaz Genao, coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz, en entrevista con SinEmbargo.

Araceli Salcedo, del colectivo Familiares de Desaparecidos de Orizaba, coincidió en que esperan que Duarte de Ochoa sea juzgado por todos los casos de desaparición forzada durante su mandato.

"Que pague por todos los delitos que cometió y que haya una sentencia justa, es decir, que no le den una condena a modo para que el día de mañana pueda apelarla. Que lo juzguen, eso esperamos miles de víctimas que tenemos desafortunadamente un hijo desaparecido", expresó la activista.

El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal con residencia en Xalapa, Veracruz, confirmó el pasado 1 de septiembre que existe una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su presunta participación en la desaparición forzada del expolicía David Lara Cruz.

De acuerdo con la información difundida, un Juez del fuero local solicitó al titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, que "informe si existe persona o personas que tengan derecho a la reparación del daño derivado de la desaparición forzada de Lara Cruz, así como sus nombres y el domicilio en el que puedan ser localizados, a fin de emplazarlos a juicio".

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas esperan que esta orden de aprehensión sea la primera de muchas judicializaciones que se deben de concretar en contra del exmandatario.

Lucy Díaz enfatizó que es necesario tomar con cautela lo referente a la orden de aprehensión porque –recordó– el pliego petitorio de extradición era, al parecer, solo por delitos del ámbito patrimonial.

"Leí la nota y ojalá que sea cierto (que se ejecute la orden de aprehensión por el delito de desaparición), pero ojalá le imputaran muchísimas otras. Lo ideal sería que esto sea solo el comienzo", dijo la defensora.

"Esperemos que realmente se haga lo correspondiente y tengamos un poquito de justicia. Es lo que las familias tanto anhelamos", añadió Araceli Salcedo.

David Lara Cruz era un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que desapareció el 12 de enero de 2016, luego que elementos de la corporación a la que pertenecía lo privaron de su libertad.

El 19 de enero de ese año se hallaron sus restos junto con los de otras 18 personas en La Barranca de la Aurora. De acuerdo con la orden de aprehensión girada contra Duarte de Ochoa, al exmandatario se le acusa de ordenar a Luis Ángel Bravo Contreras, entonces Fiscal General del Estado, que ocultara la información sobre el total de cuerpos localizados en ese entonces.

Lucy Díaz Genao recordó que Javier Duarte impuso un régimen de terror por el cual tiene que rendir cuentas. "Para sustentar su gestión ejerció la represión y sí tendría que dar cuentas por la violencia, la inseguridad y todo lo que se vivió en Veracruz durante esa época. [...] Es terrible lo que nos heredó Fidel Herrera, nos dejó en manos de Duarte, un verdadero verdugo".

Aunque la inseguridad no ha cesado en la entidad, aclaró la coordinadora de Solecito, fue en el gobierno de Duarte que despuntó la violencia e impunidad: "la delincuencia se coludió totalmente con la autoridad en ese momento bajo el auspicio de él y de su gente".

Araceli Salcedo consideró que el exejecutivo estatal es responsable porque él tenía conocimiento de los delitos que sus policías y Fiscal en turno realizaban.

"Él era la máxima autoridad en el estado de Veracruz, él sabía lo que venía pasando, él sabía perfectamente lo que sucedía en los casos de desaparición forzada de Veracruz. Claro que él es responsable de los miles de desaparecidos en el estado de Veracruz", dijo Salcedo.

"En realidad hay muchísima deuda de Duarte con el estado de Veracruz y queremos que pague", abundó Lucy Díaz.

Duarte de Ochoa solo ha sido sentenciado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, por los cuales recibió una condena –ratificada el 18 mayo de 2020 por Isabel Porras Odriozola, Magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México– de nueve años en prisión, el pago de la multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de 40 bienes inmuebles.

El mandato judicial en contra de Javier Duarte, aunque ha generado una ligera esperanza entre algunos colectivos de Veracruz, ha sido tomado con una buena dosis de cautela, explicaron las defensoras entrevistadas.

"Si realmente se hace un proceso a fondo, no sólo debería de pagar él (Javier Duarte) sino deben de pagar muchos de los que estuvieron con él y que participaron en toda esta ola de violencia", señaló Araceli Salcedo.

Javier Duarte anunció en mayo de 2014 el inicio del "Operativo Blindaje Coatzacoalcos" en el que participaron policías municipales, estatales, miembros del Ejército y de la Secretaría de Marina. A dicha estrategia se le atribuyen desapariciones forzadas, según varios testimonios.

De acuerdo con el informe "Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos", del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), durante la vigencia de este operativo, que fue hasta el año 2016, sucedieron al menos 35 desapariciones forzadas de personas.

"Al menos cinco personas fueron desaparecidas por los elementos policiacos en diversos hechos sucedidos entre el 11 y 12 de mayo; y otras 30 en diversas acciones del 25 de septiembre de 2015", según señala el estudio en mención.

Tres de los principales integrantes del gabinete de seguridad de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal General, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública Estatal y Roberto González Meza, entonces director de la Fuerza Civil, a pesar de haber sido señalados y arrestados por el delito de desaparición, todos fueron liberados por autoridades de Veracruz, lo que generó indignación y decepción por parte de las víctimas. Es por ese motivo que ahora los familiares de personas desaparecidas se muestran escépticas ante la orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa.

Araceli Salcedo y Lucy Díaz apelaron y exigieron que exista un verdadero proceso legal en contra del exgobernador y que no sea solo simulación en vista del próximo proceso electoral.

"Siempre que hay elecciones dicen que van hacer algo en el tema de desaparecidos para que las familias estén tranquilas, para que crean que están avanzando y que vamos a tener justicia y, con eso, sigan votando por ellos, pero luego pasan los días, los meses y los años y no se llega a nada. Ya no queremos ser la burla de nadie, queremos justicia por todos aquellos que no pueden exigir", destacó Salcedo.

Lucy Díaz enfatizó que es impostergable que procesen al exmandatario y a sus cómplices:

"Que lleven a juicio a toda esta gente que sabemos que incurrieron en tantísimos delitos porque hay evidencia y testimonios con los que creo que a Duarte se le puede imputar y sentenciar para que no vuelva a salir de la cárcel jamás. Esa sería la única manera en que la justicia sea real".

En México hay al menos 75 mil 065 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas al corte del 4 de septiembre. En el estado de Veracruz, los datos oficiales reportan 5 mil 51 personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría de sexo masculino con un total de 3 mil 811 (75.45 por ciento) y 1 mil 223 son mujeres (24.21 por ciento).

Del total de denuncias oficiales por desapariciones ocurridas en Veracruz –desde el año 1964 a septiembre de 2020–, al menos el 38.60 por ciento (1,950) ocurrieron en el periodo de Javier Duarte.

A nivel nacional se han localizado 3 mil 978 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6 mil 625 cuerpos, de acuerdo al último informe presentado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Tan sólo en Veracruz se encontraron 172 fosas; esta entidad federativa junto con Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora concentran casi el 70 por ciento de los cuerpos exhumados en todo el país, es decir, mil 166 cuerpos.