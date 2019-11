Javier Duarte gana dos amparos, pero sigue en prisión

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ganó dos amparos contra la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada que se le impuso a nivel local por tráfico de influencias y peculado.

Los amparos fueron concedidos por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México que ordenó al juez de control Júpiter López emitir una nueva resolución en la que funde y motive la razón por la que Duarte de Ochoa deba enfrentar los delitos que le imputa la Fiscalía General de Veracruz en prisión.

"El juez de control vinculó a proceso al quejoso sin desentrañar su verdadera participación en la probable comisión de ese delito, porque tan sólo partió de que el quejoso uso el helicóptero de forma personal y eso le bastaba para vincularlo a proceso, pero no se pronunció respecto a si el quejoso conservaba su calidad de servidor público a pesar de que gozaba de una licencia", señala el resolutivo.

Duarte de Ochoa fue vinculado a proceso por peculado, tráfico de influencias e incumplimiento del deber legal desde el 20 de mayo de 2018.

La defensa del ex mandatario estatal aseguró que la carpeta de investigación fue integrada con "mala fe" pues se utilizaron documentos falsos.

Entre las acusaciones de la Fiscalía local está que Duarte de Ochoa utilizó un helicóptero propiedad del estado para salir del país antes de culminar su mandato como gobernador y posteriormente darse a la fuga.

Cabe recordar que Duarte fue detenido en Guatemala y posteriormente el ex gobernador difundió un video en donde asegura que en aquel país no ocurrió una detención, sino una entrega pactada.

Se espera que este martes 5 de noviembre, la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, asista a una audiencia en Londres, luego de ser detenida y pagar una fianza para seguir su proceso en libertad.