Javier Duarte ya puede solicitar su preliberación

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa ya puede solicitar su preliberación debido a que ya cumplió la mitad de la condena que le fue impuesta el 26 de septiembre de 2018 por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión, el pago de una multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de 41 bienes.

Dicha condena derivó del procedimiento abreviado que aceptó llevar en el que se declaró culpable de los delitos que la entonces Procuraduría General de la República le imputó a cambio de que se le impusiera la pena mínima.

Por ley, los años de prisión se contabilizan desde el momento en que la persona es detenida, por lo que al haber sido capturado el 15 de abril de 2017, este 15 de octubre cumple los 4 años y medio privado de la libertad, es decir, la mitad de su condena.

La ley también establece que al haber llegado a este término y al no haber sido condenado por delitos graves, el sentenciado puede solicitar el beneficio de la liberación anticipada.

Aunque Javier Duarte aceptó su culpabilidad como parte del procedimiento abreviado impugnó la sentencia pero en mayo de 2020 el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México confirmó la resolución pero revocó el decomiso de los 41 bienes debido a que algunos están en litigio.

Si su defensa busca su liberación anticipada, también le quedarán pendientes los procesos penales del fuero local que el gobierno de Veracruz ha iniciado en su contra, uno de ellos por desaparición forzada, delito grave.

Aíslan a Duarte por contacto con caso positivo a Covid

EL UNIVERSAL informó que Duarte permanece aislado por haber tenido contacto con un caso positivo a Covid-19.

Fuentes federales confirmaron que esto ocurrió luego de que recibió una visita, de parte de una de las 10 personas que conforman la lista de familiares y amigos autorizados para entrar a verlo en el Reclusorio Norte que posteriormente resultó positivo a Covid-19.

Pese a que las autoridades le realizaron una prueba rápida en la que resultó negativo, se le realizó una PCR que confirmó el resultado y por protocolo permanecerá en cuarentena durante 14 días aunque hasta el momento, indicaron las fuentes consultadas, no ha presentado ningún síntoma.

Este tiempo que Javier Duarte ha estado en el Reclusorio Norte ha coincidido con el abogado Juan Collado, el empresario Alonso Ancira y el ex senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, todos implicados en casos de corrupción y lavado de dinero.

Además, se divorció de su esposa Karime Macías Tubilla quien se encuentra en Inglaterra con un proceso de extradición pendiente pues las autoridades mexicanas buscan juzgarla también por desvíos de recursos del DIF de Veracruz cuando ella era presidenta honoraria de dicho organismo.