Javier Lozano agradece a AMLO por publicidad en la "mañanera"

Al negar que no tiene "absolutamente nada que ver" contra Ricardo Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un video de 2018 de Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón, en el que arremete contra el excandidato presidencial de Acción Nacional.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que Javier Lozano estaba "al servicio de los potentados" y tras pelearse con el PAN, "se pasa al PRI", donde se volvió vocero.

"Este señor Lozano fue el que dijo que yo estaba recibiendo dinero del gobierno ruso (...) Estaba yo en Veracruz, desayunando, cuando Rocío Nahle me dijo ´ya vio lo que dijo Lozano, de que usted recibe dinero de los rusos y que incluso ya no le llaman Andrés Manuel sino Andrés Manuelovich´", recordó entre risas el Presidente, quien exhibió en video la respuesta que le dio al exsecretario del trabajo.

Al respecto, Javier Lozano señaló que López Obrador, lejos de ocuparse de los damnificados por el huracán "Grace", trata de convencer "de que lo suyo no es la venganza, con videos e historias a modo".

"Por lo demás, le agradezco la publicidad gratuita hacia mi persona. Gracias, Andrés Manuelovich", escribió Javier Lozano en redes sociales.

"Mientras la gente sufre por los estragos de #Grace, el #PresidenteLópez se entretiene atacando a opositores en su infame mañanera. Es incompetente pero indolente", refirió en otra publicación.

En otro mensaje en Twitter, el abogado Lozano puntualizó que persiguen a Ricardo Anaya "por los dichos de un delincuente confeso, que está en libertad, y que se llama Emilio Lozoya".

Acusó que Lozano fue el que expulsó del país al líder minero Napeleón Gómez Urrutia, ahora senador por Morena.

López Obrador también exhibió una denuncia que el expanista Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda con Calderón, presentó en 2018 contra Anaya por lavado de dinero.