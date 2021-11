"Jefe de Jefes" y "El Grito", las armas de EU al gusto del narco mexicano

El canciller Marcelo Ebrard reenvió en redes sociales el mensaje de Pablo Monroy Conesa, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien cuestionó a Colt, empresa estadounidense fabricante de armas: "¿cuál es el mercado meta de esta compañía?".

"¿Para quiénes se diseña y publicita esta pistola automática marca Colt?", preguntó Monroy Conesa al demandar "no más tráfico de armas" y al difundir imágenes de tres modelos de armas dirigidas especialmente para el crimen organizado en México.

Los modelos de armas exhibidos por el funcionario de la SRE son "Súper El Jefe", "Súper El Grito" y "Súper Emiliano Zapata 1911", que para los criminales "son símbolos de estatus" pues tienen diseños específicos con relieves, nombres e imágenes. Algunas incluso son diseñadas con incrustaciones de oro.

Por ejemplo, el modelo Colt "1911 .38 Super Emiliano Zapata Centennial" tiene el nombre y rostro del héroe de la Revolución Mexicana, además que la cacha es de color dorado con un caballo y muestra las iniciales "EZ".

El modelo "Emiliano Zapata 1911" tiene un precio de dos mil 999 dólares, alrededor de 62 mil pesos mexicanos.

"El Jefe" tiene un costo de mil 999 dólares, cerca de 42 mil pesos mexicanos, y la cacha es color blanco mármol, tiene un caballo dorado, el escudo nacional mexicano y la leyenda "El Jefe" en letras doradas.

En Seattle Engraving Center se ofrece la pistola "El jefe de jefes" en 3 mil 999 dólares, en cerca de 83 mil pesos, que la tienda considera "obra maestra" y cuenta con "diseño patrimonial mexicano".

El arma .38 semiautómatica de Colt tiene un marco cromado "exclusivo", está bañada en oro de 24 kilates y en la parte superior tiene el escudo de México y la leyenda "El jefe de jefes".

La Cancillería, a cargo de Ebrard, consideró que las armas fabricadas por empresas estadounidenses inundan las escenas del crimen en todo México, además que su tráfico ilícito y desmesurado afecta de manera directa a la seguridad de las familias mexicanas.

La SRE refirió que las "armas fantasma" llegan a México en grandes cantidades "gracias a prácticas ilegales de las empresas demandadas".

"¿Sabías que todos los años más de medio millón de armas se trafican a México desde Estados Unidos?", dijo la dependencia y explicó que nuestro país presentó una demanda contra 11 empresas fabricantes de armas estadounidenses porque cada año se trafican más de 500 mil.

Detalló que entre el 70 y 90% de armas halladas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos.

---Fabricantes de armas de EU van juntos ante demanda de México

En septiembre pasado, los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos, a los que México demandó por considerarlos responsables del "comercio negligente" que terminan en manos de la delincuencia en territorio mexicano, enfrentarán juntos la acusación, decidió un juez federal.

El Gobierno de México anunció en agosto pasado que había presentado una demanda civil en Estados Unidos con el objetivo de que los fabricantes de armas reparen económicamente el daño causado por la introducción ilegal de armas.

"Los acusados diseñan estas armas para que se modifiquen fácilmente para disparar automáticamente y sean fácilmente transferibles en el mercado criminal en México", señala la demanda presentada en la corte de Distrito de Massachusetts.

En respuesta, los demandados solicitaron responder en bloque.

El pasado 31 de agosto, Smith & Wesson Brands, Inc; Barret Firearms Manufacturing, Inc; Beretta USA Corp; Beretta Holdings S.P.A; Century International Arms, Inc; Colt´s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc; Glock Ges M.B.H.; Sturm; Ruger & Co, Inc; Witmer Public Safety Group, Inc, y D/B/A Interstate Arms, presentaron su solicitud a la Corte, señalando que "para minimizar la carga a las Partes y a la Corte", así como para ""simplificar la presentación de argumentos, y en reconocimiento de la complejidad de las acusaciones", se acordó que los acusados respondan en bloque "con un memorándum legal conjunto", que deberá ser presentado antes del 22 de noviembre.