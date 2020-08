Jefe del EMP de Peña Nieto, obligado a la confidencialidad: Gálvez

El jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) de Enrique Peña Nieto, el general de división Roberto Miranda Moreno "está obligado guardar confidencialidad" de las actividades del jefe del Ejecutivo al que sirvió, "a menos que hubiera presenciado un delito", afirmó la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN).

Emilio Lozoya Austin, en su denuncia filtrada esta semana, refiere que cuando Miranda Moreno era jefe de Seguridad del presidente electo Enrique Peña Nieto, presenció una reunión con Mauricio Odebrecht, en Sao Paulo, Brasil.

El ex director de Pemex señala al general de división, actualmente agregado Militar en la embajada en España, como testigo de señalamientos en los que implica al ex presidente Peña Nieto.

En conferencia de prensa virtual, la senadora Gálvez Ruiz dijo que "conociendo a los militares yo creo que como jefe del Estado Mayor Presidencial (Roberto Miranda Moreno) sí está obligado a guardar confidencialidad, a menos que haya presenciado un delito".

EL UNIVERSAL, en su edición de este viernes informa que Lozoya afirma en su denuncia filtrada esta semana que el militar fue testigo de una reunión entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht, y que ello habría sido un momento clave en los sobornos que ahora investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

"Lo que lozoya dice es que él presenció una reunión con un personaje", comentó la senadora de Hidalgo.

Comentó también: "Desconozco que vaya a pasar, pero no se por qué pienso que a Peña Nieto no lo van a tocar".

Explicó, como en broma, será "porque a lo mejor (Peña) tiene más videos; entonces ya le van a medir".

Por otro lado, dijo que "lo interesante" es saber quién grabó el video en el que aparecen Pío López Obrador, hermano del Presidente, y David León, nombrado para dirigir el organismo que se encargará de las adquisiciones de medicamentos.

La disponibilidad de videos --uno filtrado del caso Lozoya y del hermano Pío López Obrador-- "es una buena trama de la telenovela", dijo Gálvez Ruiz.