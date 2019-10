"Jefe" Diego mantiene deuda por 900 mdp, asegura edil de Colón

Diego Fernández de Cevallos todavía sigue con su deuda de impuesto predial en el municipio de Colón, que supera los 900 millones de pesos, cantidad que "por calidad moral" está obligado a pagar el excandidato presidencial panista, a pesar de que tiene derecho a usar las herramientas legales que considere para obtener algún descuento, aseguró el alcalde de esta demarcación (PAN) Alejandro Ochoa Valencia.

Luego de que la mañana de este lunes Fernández de Cevallos aseguró que él no tiene ningún adeudo de predial con el municipio de Colón, Ochoa Valencia explicó que jurídicamente la persona moral Villas del Estanco es la que debe los 984.7 millones de pesos en impuesto predial, pero el "Jefe" Diego es el dueño de ese predio de más de 200 hectáreas.

"Yo creo que se refiere a que la deuda es de Villas del Estanco y nosotros tenemos que el dueño es él (...) ahora que enfrente la situación cómo debe ser y no usar argumentos que no ayudan a nadie, ni a su situación, ni a su regulación", dijo el edil.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el alcalde indicó que esta semana tendrán una nueva reunión con el "Jefe" Diego para avanzar en las propuestas de pago.

El presidente municipal afirmó que "por calidad moral" debe pagar todo lo que se está requiriendo, aunque reconoció que tienen derecho de usar las herramientas legales que consideren para obtener algún descuento.

El alcalde colonense reiteró que no habrá ningún trato especial por tratarse de un excandidato presidencial; lo moralmente correcto, dijo, es que se pague todo lo que el municipio ya requirió.