"Jerarquía católica no cuestiona neoliberalismo como el Papa", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la jerarquía católica mexicana no hable ni cuestione al neoliberalismo como lo hace el Papa Francisco.

"Yo no escuchó que aquí se hable como lo hace el Papa, ¿escuchan ustedes que en la jerarquía se hable de neoliberalismo y se cuestione al neoliberalismo? A lo mejor no tengo información suficiente", dijo.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la tercera encíclica del obispo de Roma, quien señala que ante la pandemia el neoliberalismo imperante en el mundo no lo resuelve todo.

"Lo que dice el papa es verdad, es cierto, me gusta mucho que el Papa Francisco hable sobre estos temas, ese discurso, esas homilías han significado en si mimas una renovación de la iglesia católica, porque aun cuando todas las religiones deben poner en el centro el humanismo, en muchos casos se olvida y se desvía la misión pastoral, así otras concepciones".

Señaló que el modelo neoliberal empobreció a muchos, enriqueció a unos cuantos porque ese era su propósito beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo.

"Yo no escuchó que aquí se hable como lo hace el Papa, ¿escuchan ustedes que en la jerarquía se hable de neoliberalismo y se cuestione al neoliberalismo? A lo mejor no tengo información suficiente", dijo.

Al reiterar su respeto por el Estado Laico y la libertad de credo, el presidente López Obrador destacó que el papa Francisco además de ser un extraordinario dirigente religioso, es un buen jefe de Estado.

"De los mejores Papas que ha habido en la Iglesia en cuanto a la relación con México, ha sido muy buena relación, porque por lo general en los momentos de transformación, los Papas no han estado a favor del pueblo de México".