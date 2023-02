Jesús "Rey" Zambada, el as bajo la manga de la fiscalía en caso Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Jesús "Rey" Zambada, hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, será el testigo que la fiscalía estadounidense presentará este lunes durante el juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna.

Un documento enviado este domingo por la defensa al juez de la causa, Brian Cogan, incluye el nombre del testigo, pero sellado con negro. Sin embargo, una búsqueda que incluya "Rey Zambada" en el sitio de la corte saca a relucir el documento, el cual indica que ese es el nombre que se encuentra bajo el sello negro.

"El Rey" fue quien destapó el nombre de García Luna durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo" Guzmán.

"El Rey", que fue detenido en México en 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, es hermano de Ismael "el Mayo" Zambada, a quien la defensa de Guzmán señala como el verdadero cabecilla del cártel de Sinaloa.

Durante el juicio, "Rey" aseguró haber sobornado a García Luna al menos dos veces entre 2005 y 2007, por montos de entre 3 y 5 millones de dólares cada una, en un restaurante de Ciudad de México a nombre suyo y de su hermano Mayo, hechos corroborados por otros testigos protegidos de Estados Unidos. En conjunto, y sumando sobornos del clan de los Beltrán Leyva, el exsecretario recibió, según el Rey, al menos 56 millones de dólares.

A cambio, García Luna permitía envíos seguros de droga, además de entregar información sensible de investigaciones contra los cárteles y de organizaciones rivales.

La defensa se queja en su moción de que los fiscales no han entregado más que una mínima parte de evidencia luego de al menos 47 reuniones con dicho testigo entre 2020 y 2023.

En particular, detalla, "el gobierno dice que se reunió con el testigo 18 veces en 2022 y 2023 y ayer por la noche (el documento tiene fecha de 12 de febrero) entregó a la defensa dos páginas... relacionadas con dos de esas 18 reuniones". La información entregada corresponde a encuentros en noviembre de 2022 y el 17 de enero de 2023.

"El gobierno sólo ha producido notas de tres reuniones desde el arresto del señor García Luna, en 2019".

Este lunes se definirá también si la defensa llama a declarar o no a García Luna. Interrogado al respecto, el abogado César de Castro dijo que la decisión final depende de su cliente, pues es su derecho decir que no quiere declarar.

Una vez que terminen los testimonios, los 12 miembros del jurado deliberarán si García Luna es inocente como defiende la defensa o si, como ha intentado demostrar la Fiscalía, es culpable de narcotráfico "más allá de la duda razonable". Está acusado de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y de uno por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses.

De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.