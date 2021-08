Jesús Zambrano exige liberación del diputado electo Rogelio Franco

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, exigió al Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García, la inmediata liberación del diputado electo Rogelio Franco, quien fuera secretario de gobierno de la entidad jarocha y fue detenido desde el pasado 13 de marzo.

El líder del sol azteca afirmó que la captura del perredista, a quien llamó "preso político", es producto de una "obsesión" por parte del mandatario estatal, y recordó que un juez determinó que la medida cautelar es excesiva, por lo que sugirió proceder a la liberación inmediata.

Por ese motivo, Zambrano Grijalva urgió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación "a fin de que contribuyan a la preservación del Estado de Derecho en Veracruz".

Finalmente, dijo que ante la fabricación del delito de ultrajes a la autoridad "es de vital importancia para la vigencia del Estado de Derecho, que el Poder Judicial de la Federación defina si el decreto de reforma al Código Penal de Veracruz, que prevé el delito de ultrajes, es inconstitucional o no".

Exige garantías a libertad de expresión

En otro comunicado, Jesús Zambrano exigió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizar la libertad de expresión y la seguridad a medios de comunicación y periodistas críticos de su gobierno, y sentenció que amenazas como las que se suscitaron en contra de diversos medios de comunicación por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación "son inaceptables en una democracia".

Acusó que el propio presidente de la República ha generado un escenario de hostilidad y agresión contra las y los periodistas y los medios de comunicación: "Este sexenio se ha caracterizado por un desdén brutal en contra de periodistas, columnistas y analistas políticos. Desde el primer momento de su mandato, López Obrador ha descalificado a quienes no coinciden y critican a su gobierno".

Además, destacó que la administración de Morena ha asestado duros golpes a la prensa como lo es la desaparición del Fideicomiso para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El líder perredista dijo que en la próxima Legislatura, su partido promoverá la creación de fondos o fideicomisos para la protección de este sector.

"El trabajo de investigación que realizan medios de comunicación todos los días ha llegado a incomodar a Morena y a su jefe de Palacio Nacional. No se debe promover desde el púlpito presidencial la violencia en contra del periodismo crítico y libre", concluyó.