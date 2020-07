Jiménez Espriú advirtió de militarización desde octubre

Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, alertó desde el pasado 30 de octubre, en una comparecencia en San Lázaro, que la dependencia no fue consultada sobre la decisión de entregar la seguridad de los puertos del país a la Secretaría de Marina (Semar): "No estamos de acuerdo en llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil".

El debate se dio debido a una iniciativa de Morena para desaparecer a la Marina Mercante y que la Armada de México se hiciera cargo de los puertos, como finalmente ocurrió, pero por orden presidencial.

Jiménez Espriú aseguró que en la Organización Marítima Internacional hay 177 países y que solo 11 tienen control militar en sus puertos, entre ellos, Corea del Sur y Chile, los cuales sufrieron golpes militares. Según fuentes presentes en la comparecencia, el exfuncionario amagó con renunciar si se aprobaba el dictamen, el cual fue frenado y se congeló en la Comisión de Gobernación.

"Que la Semar cuente con atribuciones que no le corresponden implica una afectación al régimen democrático y un retroceso en la actividad marítima", argumentó en un documento la SCT.