Jiménez Espriú se anota con 2 billetes para rifa de avión

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú se anotó con dos cachitos de billete de lotería en caso de que decida rifarse el avión presidencial TP01 "José María Morelos y Pavón".

"Yo ya le dije al señor Presidente que compro dos boletos", dijo el titular de SCT durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

El viernes pasado, durante una gira de trabajo del presidente López Obrador por Oaxaca, Jiménez Espriú consideró que no era factible la rifa del avión presidencial.

Hoy el funcionario explicó que no había escuchado la propuesta del Presidente porque se encontraba en traslado a aeropuerto.

"No lo había oído, pero dije que había otras opciones. Ahora si me pregunta usted yo ya le dije al señor presidente que compro dos boletos (de 500 pesos cada uno)".