John Ackerman dice que demandará a Loret por exhibición de sus casas

Al señalar que no están obligados a explicarle nada a nadie respecto a su patrimonio privado, el cual, aseguró, fue resultado de su trabajo y de donaciones de sus familias, John Ackerman, esposo de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), adelantó que presentará denuncias, tanto en México como en Estados Unidos, contra Carlos Loret de Mola por la supuesta filtración de datos personales en el reportaje que presentó el periodista en el que se informa que en nueve años, la pareja compró de contado seis casas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el académico de la UNAM hizo responsable a Loret de Mola "por cualquier agresión o extorsión que pudiera sufrir mi familia a raíz de su irresponsable y criminal reportaje".

"El reportero tuvo acceso de manera ilegal a la versión privada de la Declaración Patrimonial y divulgó públicamente datos sensibles e información confidencial. Por ley, estos datos privados (la dirección y la apariencia física de nuestro domicilio, por ejemplo) no se incluyen en la versión pública de la Declaración con el fin de proteger la integridad física de los funcionarios públicos y sus familiares.

"Frente a esta grave violación a la ley, en mi calidad de ciudadano y de periodista, un servidor presentará las demandas correspondientes, tanto en México como en los Estados Unidos, para que se investigue y se castiguen a las personas responsables tanto por la filtración como por la divulgación de nuestros datos personales.

"Asimismo, desde ahora hago responsable al señor Loret de Mola por cualquier agresión o extorsión que pudiera sufrir mi familia a raíz de su irresponsable y criminal reportaje", señaló Ackerman.

John Ackerman agradeció los mensajes de apoyo de funcionarios del gobierno federal, de legisladores de Morena y de simpatizantes de la 4T tras la difusión del reportaje.

"No estamos obligados a explicarle nada a nadie con respecto al patrimonio privado que alcanzamos a construir con gran esfuerzo, y con las generosas aportaciones de nuestros familiares, antes de que Irma Eréndira ocupara cargo público alguno", señaló.

Para evitar cualquier suspicacia de parte de quienes pudieran llegar a creerle Carlos Loret de Mola, el académico señaló que el reportaje busca desprestigiar a su esposa y a él; "proviene de una Declaración Patrimonial absolutamente transparente por parte de la Dra. Irma Eréndira Sandoval", apuntó.

"Aquí nadie le descubrió nada a nadie. La Declaración de la Secretaria de la FP se encuentra en regla y reporta todos y cada uno de nuestros bienes con absoluta precisión. La nota de Loretito presenta estos datos de manera engañosa (transformando mágicamente departamentos y un terreno en 'casas', por ejemplo), recurre a imágenes que no corresponden en absoluto con la realidad y ofrece interpretaciones fantasiosas sobre el origen de los bienes, pero no aporta ningún dato adicional más allá de lo ya declarado por la Secretaria", refirió.

John Ackerman indicó que Loret de Mola tuvo acceso de manera ilegal a la versión privada de la Declaración Patrimonial y divulgó públicamente datos sensibles e información confidencial, y aseguró que "es absolutamente falso" el monto exagerado y que está fuera de cualquier realidad lo que se signa a sus propiedades.

"Estas de ninguna manera se encuentran en 'zonas exclusivas' de la Ciudad de México sino todo lo contrario. Por ejemplo, la propiedad heredada a Irma Eréndira por su padre en la Colonia Santo Domingo se encuentra en una colonia popular emblemática por su larga historia de luchas populares por la vivienda. Mi muy distinguido suegro, Pablo Sandoval Ramírez, fue un gran luchador social de izquierda y valiente líder político de Guerrero quien fue perseguido constantemente por el viejo régimen y murió en la lucha sin haber acumulado más que un muy humilde patrimonio", señaló.

Indicó que es totalmente falso que el canciller Marcelo Ebrard, o cualquier otro funcionario público, nos hubiera "regalado" predio o vivienda alguna.

"Tal y como lo explica el comunicado al respecto de la Secretaría de la Función Pública (https://www.gob.mx/.../transparente-y-de-acceso-publico-las-d...), el terreno en la Colonia Santo Domingo fue escriturado a nombre de Irma Eréndira por ser la mayor de los tres hermanos después del lamentable fallecimiento de su señor padre. Se pagaron todas las contribuciones y la regularización territorial no fue un acto personalizado sino de aplicación general en beneficio de los habitantes de esta emblemática colonia popular de la Ciudad de México", dijo

En un largo mensaje en sus cuenta de redes sociales, el académico universitario señaló que es falso que sus salarios como investigadores de la UNAM ascendían a 28 mil pesos al mes.

"Los fondos para adquirir las propiedades mencionadas en la Declaración Patrimonial provinieron de los ahorros que pudimos acumular durante décadas de trabajo, un generoso premio que la Dra. Irma Eréndira Sandoval recibió en 2009 por haber ganado el Primer Lugar en el prestigioso concurso de la Fundación Manuel Espinosa Yglesias (véase:https://ceey.org.mx/10-crisis-rentismo-e-intervencionismo-.../), así como de donaciones de mis padres, Bruce Ackerman y Susan Rose-Ackerman, ambos distinguidos académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale quienes siempre han sido sumamente generosos con mi hermana mayor y un servidor, así como con sus nietos, a favor de construir oportunidades para las nuevas generaciones", señaló.

Pidió al Loret de Mola que haga público todos y cada uno de sus bienes, contratos tanto dentro como fuera de México, y que transparente todos los financiamientos que recibe de Latinus "cuya única función es montar un aparato de destrucción en contra de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación".