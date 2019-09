Jorge Winckler califica de ilegal su separación como fiscal

El ahora exfiscal general del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, calificó como ilegal su separación por parte de diputados integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

"Dicha decisión es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución Política del estado de Veracruz, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía", expresó en un mensaje difundido en su cuenta de Facebook.

Aseguró que la decisión de los diputados de Morena viola una suspensión definitiva vigente que prohíbe destituir al fiscal general a través de mecanismos no contemplados en la Ley al momento de su designación.

"Además de una arbitrariedad, constituye un delito federal", destacó el amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

La tarde de este martes, la diputación permanente del Congreso de Veracruz determinó separar provisionalmente a Winckler Ortiz por carecer de los exámenes de control de confianza, exigidos en la ley para ocupar ese cargo.

De manera sorpresiva y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, presidida por Morena, se presentó un punto de acuerdo para que Winckler fuera separado del cargo.

En su lugar, los diputados locales, incluidos los del PAN, avalaron dejar como encargada de despacho a la actual directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, gente cercana del titular de esa dependencia, Eric Cisneros Burgos.

"Mi intención y la de muchísimos veracruzanos es defender una Institución que debe de ser Autónoma e independiente del Poder Ejecutivo del estado. Con esta ilegalidad no se ataca y perjudica a Jorge Winckler Ortiz, sino a la autonomía de las instituciones y a la independencia de los poderes", dijo el abogado de la familia Yunes.

Anunció que interpondrá todos los recursos que la Ley le permite para impedir lo que señaló como una ilegalidad que atenta en contra de nuestra Constitución y de la vida democrática no sólo de Veracruz sino de todo México.

"En mi vida privada y profesional siempre me he conducido con apego a la legalidad y al estado de Derecho, y bajo esa premisa ha sido mi actuación como fiscal general del estado de Veracruz,", agregó.

Asimismo, responsabilizó de su integridad y la de su familia al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.