Jornada violenta deja seis muertos en Morelos

CUERNAVACA, Mor.- La entidad registró una de sus jornadas más sangrientas con un saldo de seis personas asesinadas y dos heridos de gravedad en ataques perpetrados en los municipios de Amacuzac, Coatlán del Río, Cuernavaca y Cuautla.

La escalada inició a las 02:00 horas en Amacuzac, donde una familia quedó atrapada en un fuego cruzado sobre la carretera federal Cuernavaca-Taxco; el resultado fue de tres fallecidos -dos mujeres y un hombre- y dos lesionados dentro de una camioneta acribillada.

En Coatlán del Río, surponiente del estado, la ausencia de operativos militares tras el retiro del destacamento el domingo derivó en el asesinato de un hombre y la lesión de su hija tras un ataque domiciliario.

Simultáneamente, en Cuernavaca fue localizado el cadáver de una mujer trans con huellas de tortura, mientras que en Cuautla se halló el cuerpo de un hombre calcinado con una sábana en la cabeza.

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La jornada cerró en la exclusiva zona de Río Mayo, donde empresarios gasolineros fueron emboscados por motociclistas para un asalto; las víctimas, heridas de bala, se trasladaron por sus propios medios al hospital ante la inacción de las unidades de emergencia.