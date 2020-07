Jornaleros en San Quintín cierran carretera; denuncian falta de pago

Jornaleros de la empresas agrícola Dos Mares bloquearon durante un par de horas la carretera Transpeninsular, en el poblado de San Quintín, luego de que desconocidos los amenazaran con no pagar el salario de los mil 300 empleados de la compañía productora de tomates y fresas.

Además de frenar la circulación de la vialidad, los campesinos quemaron al menos dos unidades en donde viajaban las personas que un par de horas antes les habían advertido que no recibirían su salario sin darles una explicación, explicó el presidente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, Fidel Sánchez.

Al lugar además de Sánchez también se trasladó la Inspectora de la Defensa del Trabajo, María Raquel Bañuelos Ruedas y la Procuradora Auxiliar, Alva Rocío Valenzuela ambas funcionarias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, quienes confirmaron que finalmente los trabajadores recibieron su pago.

Sánchez explicó que el origen del conflicto estalló debido a un pleito entre dos particulares por la empresa agrícola, una de las personas que disputa la propiedad de la compañía envió este lunes a personas para apoderarse del inmueble, quienes al llegar informaron a los empleados que no les pagarían.

"Nosotros lo que queremos es que se respeten los derechos de los trabajadores, independientemente de los conflictos entre ellos los jornaleros tienen sus derechos y si trabajaron se les debe pagar, estamos planteando que mientras se resuelve el conflicto legal se cree un fondo que garantice que sin importar a ellos se les va a cumplir con su pago", indicó Sánchez.