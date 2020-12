Joven asesina a sus hermanas en Tecámac

La noche del domingo, un menor de 16 años habría asesinado a sus dos hermanas, de 7 y 12 años, para después atacar a su madre con un arma punzocortante en una vivienda ubicada en la colonia San Francisco Cuautiquixca, Tecámac, Estado de México.

Según Erika Janeth, madre de los tres menores, cuando llegó a su casa y vio a su hijo "le preguntó por sus hermanas y él le contestó que estaban acostadas, que no se preocupara por ellas, que se quería tomar un café con ella, la mamá le contestó que sí, que la dejara cambiarse", contó uno de los policías.

La mamá entró a su recámara y atrás de ella venía su hijo, quien la aventó y la empezó a golpear.

"El adolescente le dijo que sus hijas estaban descansando en paz y ella le preguntó que qué les había hecho y le dijo: 'A ti te voy a matar también' y entonces la empezó a herir con la navaja. Le hizo lesiones no profundas, que no ponen en riesgo su vida, pero al último le dio un golpe con la pistola y perdió el conocimiento", narró el oficial.

Lo último que recuerda la madre es que su hijo llevaba consigo un arma de fuego, con la que la golpeó en la cabeza, a la altura de la sien.

Hasta la mañana del lunes, la mujer recobró el conocimiento y se percató que tenía varias heridas en el cuerpo, por lo que fue a buscar a sus hijas y las encontró sin signos vitales.

"Se presume que el muchacho vino de visita por unos días y después se dan estos acontecimientos", dijo Óscar Galván, comisario general de Seguridad Pública de Tecámac.

Al sitio arribó personal de emergencia local, pero no pudieron ofrecer primeros auxilios a las dos niñas. Asfixia pudo ser la causa de la muerte. "Se desconoce a qué hora huiría el muchacho, huyó a bordo de un vehículo color rojo", dio a conocer uno de los oficiales.

"La mamá tiene la atención por parte de la Unidad de Protección de Víctimas de Violencia de Género de esta Comisaría General", informó el comisario general.

Según las autoridades, el presunto asesino vivió en un entorno de violencia intrafamiliar desde que era pequeño debido a que su padre agredía de manera constante a su madre.