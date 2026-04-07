Joven atropella y mata a 4 personas

Ciudad de México.- Cuatro personas fallecidas y al menos siete lesionadas dejó un accidente registrado la madrugada de este lunes afuera del Hospital General de Zona No. 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tecámac, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal México-Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan, justo en el acceso al hospital, donde varias personas permanecían en espera de información sobre familiares internados.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Nissan March color blanco, con matrícula 497 YZB, conducido por un joven en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, perdió el control, salió del camino y atropelló a quienes se encontraban en la zona.

El accidente ocurrió en la entrada del Hospital General de Zona No. 200, sobre la México–Pachuca. Foto: Especial

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dos personas fallecieron de manera inmediata tras el impacto. Otras dos murieron más tarde mientras recibían atención médica, debido a la gravedad de las lesiones.

Siete personas heriidas fueron trasladadas al hospital, donde permanecen con estado de salud reservado.