Joven con discapacidad motriz logra graduarse de la universidad

No obstante su discapacidad motriz, debido a una parálisis cerebral, Daniel Tun Cituk logró ser uno de los egresados de la Universidad Tecnológica Regional del Sur, y ahora aspira a ser el futuro Presidente Municipal del municipio TZUCACAB al sur de Yucatán.

Daniel comentó que gracias al apoyo de su madre María Concepción Tun Cituk, familia y amigos, logró titularse en la carrera de Desarrollo Negocios, en el área de Mercadotecnia, a pesar de diversos obstáculos que se presentaron durante su proceso como estudiante de nivel superior.

María Tun Cituk, madre soltera de tres hijos más, comentó acerca de los futuros planes de su hijo Daniel, quien pretende continuar con sus estudios en la carrera de Licenciatura en Innovación de Negocios en la especialidad de Mercadotecnia en esta misma universidad, para continuar con su gran sueño, llegar a ser el Presidente Municipal de su municipio natal, Tzucacab.

"Cuando inició clases, yo lo acompañaba hasta la escuela y ahí me quedaba para apoyarlo, pero él se dio cuenta que era mucho el tiempo que ahí pasaba, por lo que me dijo que él podría viajar solo. Afortunadamente desde el principio fue apoyado por sus compañeros y maestros, lo que les agradezco mucho", afirmó María.

Diversas personas de su comunidad han seguido y apoyado al joven durante todo este largo proceso, como son Yamile Gamboa y Dionel Rosado, la maestra Alicia Cerón Espinosa, así como el propio rector de la universidad, el profesor Edgar Peraza Estañol, quien admira y ha puesto como ejemplo de superación al joven Daniel.

"No hay excusa que los limite a seguir una meta en sus vidas y lo que ha podido lograr este joven es un ejemplo y motivación para el alumnado y para toda la comunidad universitaria de este plantel", manifestó el rector de la UTR Sur.

La madre de Daniel Tun comentó que a pesar de las adversidades, sus hijos han sido su más grande prioridad, y que está dispuesta apoyarlo, junto con toda su familia y amigos, con su sueño de ser presidente municipal para tener un Tzucacab mejor, un municipio cercano a la gente y que apoye a los más necesitados.