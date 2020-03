Joven con discapacidad vende camas para mascotas

Laura Maldonado es una ama de casa de 47 años, quien elabora junto con su hijo Elías, camas para mascotas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

"Mi hijo es un joven de capacidades especiales, tiene 22 años y acude a un Centro de Atención Múltiple (CAM). Las maestras los capacitan para incorporarse a algún empleo, o que ellos puedan volverse auto suficientes por medio de alguna manualidad. Les enseñan a hacer pulseras, collares, jardinería, repostería y camas para mascotas", comentó Laura en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

La tamaulipeca explicó, que el proyecto lo inició la maestra de su hijo a finales del año pasado. "La maestra Dora inició el proyecto en el mes de noviembre con todo el grupo, cada alumno vende sus camitas y fue un éxito el año pasado".

La elaboración de las camas no es tarea fácil. "Por medio de huacales comprados, Elías se encarga de lijar y pintar, y yo elaboro el diseño que es el trabajo más pesado. Una vez lijada, se pinta y se pone a secar.

Posteriormente se realiza el diseño, si es para un perro, se pone una huella o si es para un gato se le dibuja unos huesos de pescados o unos ratones. Se les coloca el nombre de la mascota y quien no desee ponerlo, se le deja así. Para elaborar el cojín compro la tela y el relleno, para finalmente coser la pieza a través de una maquina", explicó.

Laura se encarga de ofrecer las camas por medio de Facebook. "A través de grupos de Facebook de ventas, las hacemos públicas, ahí la gente hace sus pedidos. Las camas para mascotas solo se hacen por pedidos y se pagan al ser entregadas. Tienen un costo de 150 pesos".

Hasta el momento las camas no se han vendido pero ya tienen muchos pedidos de distintas regiones de la república, inclusive de Estados Unidos. "Tenemos alrededor de 120 pedidos de diferentes partes de la república como Matamoros, Monterrey, Ciudad de México y hasta tenemos un pedido de Texas".

"A futuro pensamos establecernos, espero en Dios, que nos permita hacer una micro empresa haciendo camitas. Buscamos que sea con material reciclado", agregó.

La madre del joven expresó, que algún día su hijo tendrá que volverse independiente y por medio de estas manualidades él podrá salir adelante. "El objetivo principal del proyecto es que mi hijo pueda ser lo más independiente, porque nosotros como padres llegaremos a faltar algún día", concluyó.