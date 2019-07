Joven cumple su sueño de trabajar, pese a discapacidad intelectual

A sus 25 años, Sócrates Carmona cumplió uno de sus sueños: trabajar en una cadena de cines, como líder de servicio. Para él es importante, puesto que al nacer con discapacidad intelectual, conseguir empleo fue más complicado, pero lo logró con ayuda del Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo (CECART) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En 2017, el joven cursaba sus estudios de nivel medio superior y personal del CECART acudió al Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 45 para promover los cursos que brindan. Su interés por aprender paquetería en computación lo llevó a este Centro.

"En el centro me dieron las herramientas necesarias para acudir a una entrevista de trabajo y ser contratado. En el cine empecé como trabajador en limpieza profunda, luego subí a accesos, revisión de salas y ahorita soy líder de servicio", contó.

El CECART tiene el objetivo de reincorporar a una vida social y productiva a trabajadores que viven con una discapacidad adquirida por riesgo de trabajo o enfermedad general y está ubicado al norte de la Ciudad de México. El centro abrió sus puertas en diciembre de 2011 y a la fecha ha capacitado a 2 mil 359 personas con alguna discapacidad, las cuales se han reincorporado a un empleo.

Fabiola Tenorio Hernández, jefa de oficina de Bienestar Social en la Delegación Norte Ciudad de México del IMSS, destacó que además de trabajadores, también son admitidas personas de la población en general con discapacidad visual, cognitiva, auditiva, psicosocial, intelectual y física, a quienes capacitan en alguno de los talleres que ofrece el CECART.

Explicó que según sus necesidades y aptitudes, los estudiantes de este centro son vinculados en alguno de los cinco talleres: Computación (paquetería básica); Electrónica y Electricidad (reparación de instalaciones eléctricas e industriales, de motores y electrónica en general); Servicios (agente de ventas, asistente de oficina y contable, cajero y telemarketing); Carpintería y Manufactura, entre otros.

"El área de Salud en el Trabajo de las Unidades de Medicina Familiar del IMSS realiza una evaluación del estado de salud y el nivel de funcionalidad de la persona con discapacidad que provocó el riesgo de trabajo o enfermedad general, luego elabora un dictamen y canaliza al trabajador al CECART, en donde personal especializado identifica las habilidades potenciales que podrá desarrollar durante su capacitación", señaló la jefa de oficina.

Resaltó que los cursos no tienen costo alguno, es suficiente con presentar el dictamen de Salud en el Trabajo para ser evaluado e incorporado a las actividades que se ofrecen en este Centro.

Sócrates recomienda a las personas "que vengan al CECART, es muy divertido y sé que es un poco difícil a las personas con diferente discapacidad, pero hay mucho trabajo que pueden hacer con el apoyo. Quiero seguir trabajando, conocer un poco más de otro tipo de tecnologías porque estas evolución muy rápido, ya se acercan nuevas plataformas, revolución y más potencia", comentó.