Joven da veneno a su bebé y lo mata en Neza

Una joven de 16 años de edad, habría dado veneno a su hijo de un año y tres meses de edad, quien murió después de ingerirlo, porque no tenían dinero para comprar alimentos.

Según la Policía Municipal, el deceso del menor ocurrió en la colonia Agua Azul. La corporación recibió un reporte de que el pequeño fue abandonado por su madre, por lo que elementos del cuadrante acudieron a la calle Constanza, entre la calle Laguna de Términos y avenida Chimalhuacán.

De acuerdo a los vecinos, la progenitora del infante salió del inmueble que ocupaban en esa comunidad y lo dejó inconsciente en el interior.

Los oficiales solicitaron la presencia de paramédicos, quienes revisaron al niño, pero ya no tenía signos vitales, estaba rígido y muy frío, por lo que supusieron que ya llevaba varias horas muerto.

Los residentes contaron a los policías que la madre del niño, también menor de edad, habría ingerido veneno y también se lo dio a su hijo porque no tenían dinero para comer.

Más tarde la adolescente regresó al sitio donde vivía con el pequeño, pero fue arrestada por los miembros de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

A los policías les contó que llevaban tres días sin comer y que desde el sábado pasado le dio el veneno al menor, quien murió instantes después.

Los elementos trasladaron a la joven madre ante las autoridades ministeriales del Estado de México, quienes iniciaron una investigación para determinar si la versión que se dio a conocer es fidedigna.