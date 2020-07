Joven denuncia "intercambio" de cadáveres en calles de Mérida

Un joven denunció a través de un video en redes sociales que dos camionetas, con logotipos del velatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se estacionaron sobre la calle 14 por 19 y 21, de la colonia Amalia Solórzano, para "intercambiar cadáveres" en plena vía pública y sin ningún protocolo o cuidado.

El usuario de Facebook, identificado como "Rj Roguez", grabó la escena en video donde se ve cómo un par de trabajadores, envueltos en trajes de seguridad sanitario color azul, pasan un cadáver de una camioneta a otra en la vía pública.

Incluso, una de las camionetas tuvo que estacionarse en sentido contrario de la vialidad para que los vehículos permanecieran con sus cajuelas frente a frente. Por la posición, se puede ver que una de ellas tiene el logo del IMSS y la placa YU-4854-A del estado de Yucatán.

El joven que grababa la escena confrontó a los trabajadores y les dijo que al terminar tenían que sanitizar el lugar, pero la respuesta fue que eso no era su tarea y si quería que desinfectaran el lugar, le podían pasar unos números telefónicos para que se comunicara y fueran a limpiar el área.

El usuario cuestionó el cambio de cadáveres a las 12:15 horas de este martes en la vía pública, sin saber si eran o no fallecidos por Covid-19. "Independientemente de esto, son cadáveres, hay lugares específicos para su manipulación", expresó el joven yucateco.

Sin embargo, ante la reacción de los trabajadores del IMSS, el joven llamó a la policía estatal para reportar los hechos por lo que algunos minutos más tarde llegó una patrulla para abordar a los trabajadores.

Ante los cuestionamientos de los policías que portaban cubrebocas, un individuo no identificado llegó al lugar sin cubrebocas, y con una tabla en la mano, habló con los elementos policiacos y momentos después se dio la indicación de dejarlos ir. Tras los hechos, el joven subió el video a las redes sociales.