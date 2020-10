Joven denuncia violación dentro de CU de la UNAM

Una estudiante de la UNAM denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), que fue violada por quien fuera su pareja sentimental dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria (CU), y a pesar de que la joven pidió ayuda a gritos, aseguró al Ministerio Público que nadie la auxilió.

Luego de eso, el novio le pidió que no dijera nada, ni denunciara los hechos, o de lo contrario, exhibiría fotos íntimas de ella que él tenía en su poder.

La víctima, de 19 años, narró a las autoridades que el agresor, a quien identifica como Alberto "R", desde octubre del año pasado se volvió violento, por lo que decidió terminar la relación con él; sin embargo, se veían con frecuencia, pues ambos estudian la misma carrera y van en el mismo salón, así que en medio de la pandemia se vieron en la necesidad de acudir a la Facultad de Química y ahí, asegura la joven, ocurrió la agresión sexual.

Consta en la carpeta de investigación, FICOY/COY-1/UI-1S/D/00780/10-2020, que Alberto "R" aprovechó que no había gente en CU y la sometió, la desnudó de la cintura para abajo y la agredió por más de cinco minutos; la joven, a pesar de los gritos, no fue auxiliada por nadie durante todo el ataque. La joven asegura que su atacante se reía de ella y le dijo que no pisaría la cárcel, pues eran novios y nadie le iba a creer.

Una vez que pudo recuperarse, la mujer acudió con el personal de seguridad de la UNAM a pedir ayuda.

Los guardias se rieron de ella y no le creyeron la agresión, "¿no es tu novio?, ¿cómo es que te violó?", le contestaron. Luego, acudió ante las autoridades correspondientes a denunciar el hecho, ahí proporcionó dirección, fotografías y referencias de su agresor.

Ahora la joven teme que una vez que se dé a conocer la denuncia su expareja y agresor sexual, la exhiba en redes sociales y de esa manera "nadie crea en ella".