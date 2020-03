Joven en Chilpancingo, "satanizada" por tener coronavirus

Una paciente se enteró que estaba infectada del Covid-19 por los medios de comunicación, cuando el secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informaba del segundo caso de contagio de coronavirus en Guerrero y dio las mismas características que tiene ella: una joven recién llegada de Madrid donde estuvo estudiando, originaria de Chilpancingo.

En un principio se quedó tranquila, pensó que el protocolo contemplaba avisarle primero a los infectados y después anunciarlos a la prensa.

No fue así, la joven de la que habló el secretario era ella, cuatro horas después llegó a su casa un médico y le informó que había dado positivo en Covid-19 y se fue. No le dio ninguna recomendación, ningún medicamento.

Sin embargo, el anuncio de que estaba infectada de inmediato provocó reacciones en Chilpancingo.

Primero comenzaron a esparcirse rumores, se decía que había estado presente en una quema de libro, que había asistido a actos masivos, por lo que la gente que la ubicó, a partir de la descripción de las autoridades, la empezaron a acusar de irresponsable, pero también generaron miedo.

Primero se ordenó el desalojo del Tribunal Superior de Justicia del estado y un día después las instalaciones del Instituto Tecnológico, ambos tomaron la decisión porque ahí trabajaban y estudian familiares de ella.

En una carta, la joven contó su versión: “Soy estudiante de la Uagro, en Chilpancingo. Partí de Madrid sin ningún síntoma, llegué al aeropuerto de la CDMX el jueves 12 y no hubo ningún filtro de seguridad, todos entramos como si no estuviera pasando nada.

“El viernes decidimos, por precaución, que me realizaran la prueba por venir de un país declarado en estado de alarma. Buscamos un laboratorio particular pero nos informaron que sólo la Secretaría de Salud los realizaba, nos comunicarnos para informar que venía llegando de Madrid. Me tomaron una sola muestra en mi domicilio, dijeron que los resultados estarían el martes 17.

"Cuando me tomaron la muestra no presenté y hasta la fecha no he presentado fiebre o temperatura, en el test que me hicieron el día de la prueba pusieron (sin yo saber) que presentaba temperatura, porque sin ese síntoma no aceptarían hacerme la prueba.

"Quiero que entiendan mi molestia: informar primero a los medios se me hizo una completa falta de respeto, no siguieron protocolos. Se supone que mi información personal era confidencial porque así me lo manejaron, ahora toda la ciudad sabe quién soy y creen tener el derecho de opinar en redes sociales de lo que no tienen conocimiento.

"No he salido de mi casa, me encuentro muy bien de salud, no me hubiera regresado de no sentirme así, no tengo ningún síntoma como aseguran, aunque salí positivo, es la realidad, y mi familia también está muy bien, las chicas que vivían conmigo en Madrid se encuentran también muy bien, sin ningún síntoma, sin embargo, estamos aislados y lo seguiremos estando".

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, informó que está buscando que le realicen de nuevo la prueba a Diana para darle certeza a la estudiante y, también, para que la dejen de “satanizar”.