Joven en estado de ebriedad encara a pasajeros del transporte público en Morelia (VIDEO)

Una joven se hizo viral este fin de semana por protagonizar un escándalo en estado de ebriedad a bordo de una combi del servicio de transporte público. La mujer, apodada en redes sociales como "Lady Combi", fue grabada mientras fumaba y bebía en el asiento delantero de la unidad del servicio público de la ruta Azul.

Su actitud molestó a otras pasajeras que de inmediato le reclamaron al chofer y le pidieron que tomara cartas en el asunto. En la primera de dos grabaciones, se ve y escucha cuando la chica, después identificada como Wendy GC, encara a las otras usuarias y las amenaza.

Una de las pasajeras, que graba el escándalo, le pide al chofer que no le abra la puerta trasera de la combi para evitar que las agreda físicamente, pero el conductor lo hace. Al descender –con cerveza y cigarro en mano- la joven se pone más violenta, intenta lastimar a la menor de edad que graba y se lidia a golpes con otra pasajera. El chofer de la unidad solo pide –desde su asiento- que dejen de grabar, mientras en la parte trasera de la combi crece la pelea entre las dos mujeres. Tras hacerse público el material en video, los usuarios de redes sociales afirmaron que no es la primera vez que Wendy asume ese comportamiento en estado de ebriedad.

El titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, Marco Antonio Lagunas Vázquez, se dijo indignado por la violencia generada y permitida. Lagunas Vázquez afirmó que el chofer pudo evitar al menos en tres momentos esa situación. "Primero, el chofer no debió permitir que la muchacha subiera con la cerveza ni el cigarro en la mano, por su seguridad y la de los demás usuarios".

"En segundo, no debió permitir que bajara y en tercero, no abrir la puerta para que la muchacha subiera a agredir a la pasajera", agregó. Marco Antonio Lagunas informó que por ello el concesionario y el chofer serán sancionados. El funcionario estatal indicó que al concesionario de la unidad 63 de la Ruta Paloma Azul se le puede aplicar una multa de hasta 4 mil 300 pesos.

El chofer, de nombre Mauricio "N", podría ser sancionado hasta con la pérdida de su trabajo por incurrir, ambos, en irregularidades. Lagunas Vázquez explicó que en esa acción se violó el reglamento para la operación del servicio de transporte público. Además que se omitió la aplicación de medidas sanitarias implementadas para evitar una cadena de contagio de coronavirus, a la que están obligados los transportistas. "No están cuidando el tema del cubrebocas; permitir que se subiera en estado de ebriedad, que fuera fumando al interior de la combi, permitir la discusión y finalmente la agresión", reiteró.

Surge "Lady Combi" en #Morelia. La mujer, identificada como Wendy GC, fue grabada mientras fumaba y bebía en el asiento delantero de la unidad del servicio público de la ruta Azul https://t.co/9gQqazyAnE pic.twitter.com/5NWwxbbq12 — El Universal Estados (@Univ_Estados) July 13, 2020