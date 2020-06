Joven mata a adolescente de 14 años por no aceptar ser su novia

Margarita Ramírez, de 14 años, fue asesinada el 16 de enero de 2020 por un joven de 15 años quien presionaba a "Magui" para que fuera su novia.

El cuerpo de la joven fue encontrado en una finca de la comunidad de San Miguelito, Jesús María, en Aguascalientes, con muestras de violencia física. Se presume que la joven había recibido constantemente amenazas por parte del homicida, quien obligaba a "Magui" a ser su pareja sentimental. El responsable se declaró culpable y sin arrepentimiento.

José Ramírez, padre de la infante, cuenta a EL UNIVERSAL que su hija era una niña sonriente y muy cariñosa. "Jugábamos ella y yo de que si me regalaba sus ojitos y ella hacía que se los quitaba y me los ponía a mí. Era muy alegre, ella tenía un carácter muy fuerte, ella lo que sentía, lo decía. Siempre yo llegaba o iba al taller -su lugar de trabajo- y me agarraba a besos y ese último día que la miré, lo hizo como nunca. Se fue a dar la vuelta y ya fue la última vez que la miré."

"Se nos hace bien injusto que a lo mucho quieran darle cinco años (de prisión) a este muchacho. ¿Qué tan poco valía la vida de mi niña? Nosotros estamos con esa impotencia de no poder hacer nada. No le deseo nada mal a este muchacho, pero si él hizo algo malo, tiene que asumir las consecuencias. Porque no mató nada más a mi niña, nos acabó la vida a todos", afirma José.

Agrega que una sentencia corta no le da tranquilidad por su familia. "En caso de que le den los cinco años, va a salir y yo no voy a estar tranquilo porque no voy a saber si anda lejos o está más cerca, tengo más hijos. No voy a estar tranquilo si tal vez alguno de ellos esté en la escuela y él esté acechando".

Desde el inicio "Magui" dejó en claro que no buscaba tener un vínculo amoroso con el inculpado, por lo cual, él mismo, en venganza, cometió el crimen.

"Mi niña no quería nada con él, y ella se lo hizo saber. Nos contaron -según archivo- que la amenazaba con que si no tenía nada con él nos iba a matar a todos, a toda la familia, que al fin al cabo él ya sabía cómo hacerle. Nos contaron que también había un grupito de niños de la edad de él y más chicos, que tenían un grupo de WhatsApp donde miraban cómo degollar a las personas".

La familia de "Magui" no ha recibido asesoría legal clara a pesar de que el crimen fue dictaminado como muerte violenta por razones de género, según el Código Penal Federal tipificado en el artículo 325.

Según informa José, las autoridades determinan una condena de tres a cinco años porque el responsable es menor de edad.

La sanción por feminicidio en los códigos penales locales varía en cantidad en años de prisión. Según el estudio "Feminicidio en México" establecido por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, en Aguascalientes la pena va desde 20 a 50 años de cárcel.