Joven muere presuntamente tras caer durante simulacro de sismo; Harfuch pide no especular

Una joven de aproximadamente 25 años murió presuntamente durante el mega simulacro de sismo que se realizó este lunes al mediodía en la Ciudad de México.

Las primeras versiones de testigos y compañeros de trabajo señalan que al momento de hacer la evacuación del quinto piso de un edificio ubicado en calle Adolfo Prieto y avenida División del Norte, aparentemente resbaló y cayó desde esa altura.

Tras la caída, la joven quedó inconsciente sobre el piso del edificio. En cuestión de minutos llegaron paramédicos a brindarle los primeros auxilios, pero el golpe fue mortal y no pudieron hacer nada por ella.

Más tarde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a resguardar la escena del crimen. El incidente ya es investigado por la Fiscalía Capitalina a través de peritos especialistas y agentes de investigación para deslindar responsabilidades.

García Harfuch pide no especular

Luego que se reportara la muerte de una joven durante el simulacro en la colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pidió esperar el peritaje debido a que hay diversas versiones.

"Desde que tuvimos el reporte nos comunicamos con la familia, la doctora Claudia Sheinbaum habló personalmente con el papá de la joven que muere. Ahorita ya están los peritos y el fiscal de Benito Juárez para que nos puedan decir con mayor precisión qué fue lo que pasó".

En conferencia de prensa, desde el C5 de la CDMX, el jefe de la Policía capitalina explicó que hasta el momento es "difícil" saber la causa de la muerte y pese que reportes indican que cayó desde un balcón o cambiando de un tanque de gas, dijo que sus familiares no coinciden con estas versiones.

"Es difícil que se haya caído porque en los vídeos que nos hace ver el jefe regional (se observa que) el barandal está alto y el papá así coincide con nosotros,, no podemos especular y lo más conveniente es esperar los peritajes".

Agregó: " Hay varias versiones de que estaba cambiando un tanque de gas, etcétera. Entonces para no especular se deben de esperar los peritajes y que el Ministerio Público haga su trabajo y lo informaremos con toda transparencia".