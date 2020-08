Joven yucateca ofrece internet gratis para clases de estudiantes

Con tal de ayudar a jóvenes de escasos recursos de este municipio hortícola de la zona centro del Estado, una dentista ofreció su garaje para que estudiantes del lugar puedan tomar sus clases. La odontóloga puso a disposición su internet y computadora para estudiantes de bajos recursos que no cuenten con estas herramientas tecnológicas para sus clases y tareas.

""Amigos de Dzidzantún, si hay alguien que necesite internet que esté tomando clases virtuales o necesite hacer tareas, ofrezco mi garaje y el internet de mi casa para que puedan usarlo, no tiene ningún costo, si no tienen celular, tableta o computadora para poder conectarse, también puedo prestarles mi computadora", ", escribió en su cuenta de Facebook. Cristina Bobadilla, odontóloga de profesión, se solidarizó de esta forma con aquellos estudiantes de su poblado que no cuentan con el servicio de internet o computadora para ayudarlos en este inicio de clases a distancia.

La joven dijo que se tomarán todas las medidas sanitarias como llevar cubrebocas y usar gel antibacterial antes y después de usar sus herramientas. Solamente se permitirá en su garaje máximo dos personas al mismo tiempo. El hecho llamó la atención porque la profesionista ofreció su domicilio, el internet y las computadoras sin pago alguno, cuota o restricción de horario aunque preferentemente lo ofreció para las mañanas y tardes.