"Jóvenes construyendo el futuro, es arma contra delincuencia", asegura AMLO en Michoacán

ZITÁCUARO, Mich.- Al asegurar que "llevamos las de ganar", el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el programa "Jóvenes construyendo el futuro" su gobierno mantiene una competencia "en buena lid con los jefes de la delincuencia" para quitarles a los jóvenes, su semillero, "que no tengan un ejército de reserva para delinquir".

Al encabezar la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad de Michoacán, el titular del Ejecutivo federal indicó que se garantiza la paz y la seguridad, pues afirmó que no sólo se están desplegando elementos de esta institución, sino que también se está llegando a las comunidades con programas de bienestar, "desde luego que llevamos las de ganar".

"Y es una competencia también, en buena lid con los jefes de la delincuencia, es quitarles su semillero, que no puedan reclutar a los jóvenes, que no los enganchen, que no se los lleven a las filas de la delincuencia, que no tengan un ejército de reserva para delinquir", dijo.

Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) y de su gabinete de seguridad, el presidente López Obrador advirtió que no se permitirá la extorsión en esta zona.

"Mandar un mensaje que no queremos que se extorsione a la gente de Zitácuaro, no queremos el pago por el llamado derecho de piso", aseveró.