Jóvenes disfrazados de "Ku Klux Klan" generan polémica en redes

Gran polémica en redes sociales causó la divulgación de un video en el que se observa a un grupo de jóvenes que sostienen una cruz ardiendo y disfrazados como miembros de la secta racista "Ku Klux Klan", al presentarse en una fiesta de Halloween.

Hubo quienes los criticaron por su "ignorancia" y "falta de empatía" al minimizar las acciones del grupo supremacista blanco. Sin embargo, otros usuarios consideraron que las críticas hacia los jóvenes representaban una muestra de intolerancia y falta de sentido común, pues al final sólo se trataba de disfrazarse de algo que causara miedo.

El video fue subido a redes sociales por el usuario de twitter samuelrdz96, cuya cuenta dejó de aparecer a raíz de la polémica, mientras en Instagram aparecía un mensaje en el sentido de que la historia infringía las normas comunitarias.

Una de las personas que cuestionaron el disfraz expuso en tono irónico: "Se cancela Halloween hasta que los blancos ignorantes privilegiados entiendan que una secta en contra de una minoría no es un disfraz".

Un hombre que dijo vivir en Texas comentó, "soy mexicoamericano viviendo en Texas. Este año amaneció un mexicano linchado, colgado de un árbol en una plaza pública aquí en Texas. Ese klan atormenta no sólo afroamericanos, también a mexicanos, judíos y homosexuales".

Hubo quien señaló que si tanto esfuerzo le pusieron a ese disfraz, no sería extraño que debajo de sus capuchas haya personas bastante racistas o clasistas.

En respuesta otra usuaria de Twitter señaló "¿Por qué a la gente le ofende un disfraz? Un disfraz de lo que sea es un disfraz aquí y en China, y siempre lo será… che gente, nomás x hacerla de Pancho".

Y alguien más escribió, "pinche gente débil e intolerante, ¿ya hay que ser políticamente correctos en todo? Ustedes ofendiditos de m… son los que están mal en querer que la gente viva son sus estándares de conducta, un aplauso para esa raza que se disfraza cotorreando".