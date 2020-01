Jóvenes mexicanos, satisfechos con educación pese a bajo rendimiento

Los jóvenes mexicanos entre 16 y 25 años igualaron a sus similares de Finlandia como los más satisfechos con su educación, pese a que México, a diferencia de la nación nórdica, no figura entre los mejores lugares en el ranking PISA que mide el rendimiento académico de alumnos entre las naciones de la OCDE.

Con motivo del Día Internacional de la Educación, la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE, por sus siglas en inglés), iniciativa con sede en Qatar, publicó un estudio sobre las opiniones de los jóvenes en cuanto a su educación y el futuro.

En esta medición, aplicada a jóvenes de 20 países en el mundo, de los cinco continentes, reveló que los jóvenes están más satisfechos en Finlandia (44% "totalmente satisfecho") y México (44%).

El análisis hace notar que si bien Finlandia se encuentra entre los mejores en el ranking de PISA, México no es uno de los mejores.

Según la medición, la satisfacción con la educación no necesariamente refleja el desempeño objetivo del sistema escolar, sino la percepción de los estudiantes, que también incluye su buen desempeño.

En contraste con lo que ocurre en México y Finlandia, resalta el caso de Corea del Sur tiene un buen desempeño en PISA, los niveles de satisfacción entre los estudiantes coreanos se encuentran entre los más bajos (solo el 6% está completamente satisfecho con su educación).

Los jóvenes de estos 20 países, expresaron satisfacción general con su educación. Alrededor de 8 de cada 10 dicen que están satisfechos, pero entre ellos, poco más de 1 de cada 4 dicen que están "totalmente satisfechos" (27%), lo que deja un margen significativo para una mayor mejora.

La encuesta fue realizada por Iapsos en 20 países de todo el mundo con el objetivo de comprender cómo los jóvenes perciben su educación y cómo de preparados y seguros se sienten de cara a su futuro. La encuesta se realizó a un total de 9 mil 509 jóvenes de entre 16 y 25 años en Oriente Medio, África, Asia, América y Europa.

Los jóvenes de México, junto a los brasileños, han sido los únicos del ámbito iberoamericano en participar en esta encuesta.