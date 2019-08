Juan Zepeda: Tengo amigos en todos los partidos y todos me han invitado

El senador Juan Zepeda Herández, quien anunció su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) luego de 23 años de militancia, se dará el resto de la semana para decidir con cuál fracción parlamentaria continuará su función como legislador en los próximos cinco años.

En entrevista, indicó que es un hombre que gran parte de su formación ha sido de partido y ahora quiere cerrar la puerta bien, sin azotarla, porque le debe mucho al PRD y pretende concluir este ciclo de manera serena.

Señaló que todavía no define a qué fuerza política podría sumarse, ya que en todos los partidos políticos tiene amigos, y en el caso del Senado todos lo han invitado a ser parte su bancada.

Por esa razón tomará estos días que faltan para iniciar el periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo el 1 de septiembre para definirlo y entonces podría ser que el 3 de septiembre, en la primera sesión del Senado, se sabrá qué escaño ocupará entre las otras siete fracciones parlamentarias.

El legislador señaló que estuvo unos meses fuera de la escena política debido a asuntos de salud, lo que le permitió ver con mucha serenidad, con mucha paz interior, los tiempos que está viviendo el PRD y los cambios que la ciudadanía ordenó el año pasado.

"Hubo una reflexión sobre lo que tenemos que hacer, y esa reflexión me llevó a concluir que mi ciclo en el PRD había concluido; con pesar, por supuesto, porque cerrar ciclos siempre conlleva dolor, pero con la tranquilidad y la convicción de lo que hoy tengo que hacer; y tranquilidad por los resultados entregados al partido".

"No me voy azotando puertas, ni descalificando a nadie, tampoco hay cargos de por medio, cotos de poder en disputa que nos confronten, es sólo que mi ciclo en el PRD ha concluido", externó.

El senador destacó, y se alegró, de que un millón 600 mil militantes hayan refrendado su confianza al PRD y haya una propuesta política como Futuro 21, en la que sin duda muchos se verán integrados, y con la tranquilidad de que el partidoy su proyecto es "mucho más que un nombre como el mío o una persona como yo.

"No estoy diciendo que me llevo a miles, sería mentir; me voy yo solo, también exhorto a los compañeros a que se queden en el PRD que ahí hay un proyecto que se está llevando a cabo, y con tranquilidad cierro este ciclo".

A pregunta expresa, respondió que militó 23 años en el partido, pero "sin duda seguiré en la política. Quiero cerrar la puerta tranquilamente y enfilarme a ver qué otra puerta se abre".

Anunció que se reintegrará al Senado y estará el 3 de septiembre en la Cámara de Senadores en la primera sesión ordinaria.

Explicó que toda su vida la ha forjado en el sistema de partidos, "yo respeto mucho los esfuerzos de los amigos independientes, pero sé que siempre es más complicado manejarse como independiente; afortunadamente tengo amigos en todos los partidos, en esta trayectoria política he cultivado a muchos".

Sobre Morena comentó: "¿Dime quién de Morena no es mi amigo? A lo largo de los años hemos luchado codo a codo por diversas batallas. Tú dime al que quieras de Morena y seguramente te diré que es mi amigo.

"Pero también en todos los partidos, porque yo sobrepongo la amistad a los colores, a las ideologías. Esos vasos comunicantes con todos los partidos hoy me permiten que ya haya una decisión tomada, una definición. Recibo mensajes de todos mis compañeros de partidos distintos, de todos.

"Me dicen: 'platiquemos a ver qué viene en tu futuro'. Y yo les digo en tono de broma, denme chance, imagínate, estoy aquí con mi pareja y que me pregunten 'oye con quién te vas a ir de todas ellas', y todavía estoy aquí finiquitando", expresó entre risas.