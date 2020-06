Jubilados de Pemex protestan por mala atención de Covid en Campeche

Treinta y cinco personas jubiladas de Pemex se manifestaron bloqueando la calle 60, afuera del Consulado de Estados Unidos, y demandaron a las autoridades federales que los empleados campechanos de la paraestatal contagiados de coronavirus sean atendidos en la capital yucateca y no en Ciudad del Carmen.

El representante del Grupo Luchando Por Mi Salud, Serbio Rosado Aparicio, pidió disculpas por las afectaciones que causó la manifestación, pero afirmó que no les quedó de otra, ya que en los últimos meses un gran porcentaje de jubilados o empleados de PEMEX se ha enfermado de Covid-19 y han muerto "por mala atención médica" en hospitales campechanos.

"¡Pemex nos está asesinando! ¡Escúchenos señor Presidente, nos están dejando morir por la corrupción en el servicio subrogado!", exigió en voz alta el hombre, quien sostenía una pancarta con un desplegado.

Demandó también que sus compañeros sean atendidos en Mérida y que no sean enviados a Campeche, "debido a que los nosocomios carecen de insumos y personal capacitado".

Aseguró que harán un plantón por tiempo indefinido, e incluso, de ser necesario su huelga podría ser de hambre.

La artería vial fue cerrada con una cuerda, y con lonas en donde se explicaban las razones de su manifestación. Arribaron primeramente al Centro de Especialidades Médicas del Sureste CEM, hospital que tiene convenio con PEMEX, y ahí permanecieron por más de una hora.

Más tarde, poco después del medio día, caminaron unas cuantas calles, y se instalaron afuera de la sede norteamericana en Mérida.